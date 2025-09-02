Revelan partido en que volverá Leonardo Castro con Millonarios: “será convocado en un 95 %”

Leonardo Castro, uno de los jugadores claves de Millonarios, ha estado ausente en los últimos meses del ‘embajador’ debido a una grave lesión, la cual no le ha permitido aportar a un mejor momento deportivo para el club.

El equipo capitalino ha echado en falta a Castro, uno de sus mejores goleadores, quien incluso, no pudo ser parte de los últimos cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Sin embargo, el regreso de ‘Leo’ estaría bastante cerca, y hasta se da por seguro su presencia en uno de los próximos partidos del equipo capitalino, y aquí les contamos de cual se trata.

¿En qué partido de Millonarios volverá Leonardo Castro?

Millonarios ha vivido recientemente una mejora respecto a su actualidad deportiva. El equipo capitalino venció a Junior de Barranquilla y Rionegro Águilas de manera consecutiva.

Estos triunfos le han permitido a los capitalinos salir del sótano de la tabla y plantarse cerca de la zona de cuadrangulares.

Claramente, esto ha emocionado a los hinchas del club azul, los cuales han sentido mayor entusiasmo a partir de una nueva noticia.

Leonardo Castro, delantero goleador del club, estaría cerca de volver luego de una larga ausencia por lesión, y hasta ya tendría partido para su regreso.

Según reveló, Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, Castro volvería en el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, ya que sería convocado, al menos con un 95% de seguridad.

🚨¡ATENCIÓN EMBAJADORES!



✅"En un 95%, Leonardo Castro será convocado para el clásico frente a Santa Fe"



✍️Vía: @sebasperiodista



— El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 1, 2025

Sin lugar a dudas, esto implicará una gran adición para el futuro de Millonarios en este semestre, al poder volver a contar con los goles de uno de los mejores arietes del país, como lo es Castro.

Este choque tiene fecha de 6 de septiembre, por lo que ‘Leo’ aun se perdería el partido ante Envigado por Copa Colombia del próximo 3 de este mes.

Por el momento, quedará esperar a la convocatoria oficial de Millonarios para el choque ante Santa Fe, en el que sus hinchas ansían poder volver a ver la presencia de Leonardo Castro.

Finalmente, los fanáticos confían en que este regreso se sume al de David Macalister Silva en las próximas semanas.