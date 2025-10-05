Mundial Sub-20: este sería el marcador del partido Nigeria- Colombia, según la IA

Este domingo 5 de octubre la Selección Colombia Sub-20 se mide a un nuevo reto al enfrentar a la selección de Nigeria, en juego válido por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial de la categoría, el cual se desarrolla en territorio chileno. Los dirigidos por el técnico César Torres se encuentran en la primera posición con 4 puntos luego de derrotar por la mínima diferencia a Arabia Saudita y empatar a cero tantos con Noruega.

El juego está programado para las 6 de la tarde en el estadio Fiscal de Talca. La tricolor buscará imponerse ante los nigerianos para conseguir el primer puesto del grupo F y así seguir avanzando con paso firme de cara a los octavos de final.

Por el momento, son dos las selecciones que se perfilan como favoritas luego de conseguir 9 de 9 en la fase de grupos: Japón y Argentina. Colombia podrá llegar máximo a siete puntos si logra conseguir una victoria este domingo ante los africanos.

Vale la pena recordar que la tricolor nunca ha sido campeona del mundo en la categoría sub-20. Su mejor participación se dio en 2003 cuando finalizó tercera en el certamen que se disputó en los Emiratos Árabes Unidos bajo el timonel de Reinaldo Rueda.

El técnico César Torres habló de lo que podrá ser esta nueva presentación en territorio chileno. “Lo que buscamos es que esta selección no pierda su identidad, su idea y salga con los argumentos futbolísticos para buscar el partido”, comentó el DT.

Colombia cuenta con importantes jugadores como Jordan Barrera, Óscar Perea y Neyser Villarreal, para encarar este importante juego definitivo de caras a las fases de eliminación directa.

IA revela su pronóstico para el partido Colombia VS Nigeria

Le preguntamos a ChatGPT cuál es el pronóstico del encuentro entre colombianos y nigerianos. Esta fue su respuesta:

“Creo que será un partido parejo, de ida y vuelta, pero con Colombia con ventaja ligera por su mejor rendimiento reciente.

Marcador estimado:

Colombia U20 2 ‑ 1 Nigeria U20

Colombia aprovecha mejor sus oportunidades ofensivas. Nigeria logra un gol, pero no alcanza para evitar la derrota”, pronosticó la IA.