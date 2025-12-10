¿Dónde VER la transmisión de The Game Awards 2025? Hora y link oficial del EN VIVO

Los seguidores de los videojuegos ya se preparan para una de las noches más esperadas del año. Con la llegada de The Game Awards 2025, miles de jugadores en todo el mundo buscan dónde ver la transmisión oficial del evento, así como la hora exacta para no perderse ningún anuncio, estreno o premiación. A continuación, le contamos cuándo será, cómo seguir el show en vivo y cuál es el enlace oficial para disfrutar de la ceremonia en tiempo real.

El evento es producido y presentado por el conocido periodista de videojuegos Geoff Keighley. La gala se celebra anualmente, donde se entregan premios que honran y celebran los logros más destacados en el desarrollo y la publicación de videojuegos durante el año. Si no quiere perderse la edición del 2025, aquí le contamos todos los detalles.

¿Dónde VER la transmisión de The Game Awards 2025?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre en el Peacock Theater, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos. Durante la noche no solo se entregarán importantes premios, sino que también será un escenario clave para que las principales compañías de videojuegos revelen nuevos juegos, muestren tráilers exclusivos y anuncien fechas de lanzamiento de títulos muy esperados.

The Game Awards 2025 promete llevar a cabo una de sus mejores ediciones, con un cierre de años exitoso y un adelanto al futuro del mundo de los videojuegos.

El premio más codiciado es a el ‘Mejor juego del año’, más conocido como GOTY. Además, se otorgan premios en muchas otras categorías, entre las más destacadas: ‘Mejor Narrativa’, ‘Mejor Dirección’, ‘Mejor Juego Independiente’, ‘Mejor Juego de Rol’, entre otros más.

Si no se quiere perder ningún detalle lo podrá hacer de manera accesible y gratuita en la mayoría de las plataformas digitales a nivel mundial. A través de YouTube en la página ‘The Game Awards’, por el canal de Twitch thegameawards, en X, Facebook o TikTok.

Por primera vez, la gala se retransmitirá en vivo en Amazon Prime Video para sus suscriptores a nivel global.

The Game Awards 2025: Hora para ver en Colombia

La transmisión empezará a partir de las 7:30 p.m. hora Colombia, pero hay un Pre-Show de 30 minutos antes. Por lo que se recomienda estar conectado desde las 7:00 p.m. Si se encuentra en un país diferente, le contamos las horas por país para que no se pierda ni un segundo de The Game Awards 2025.