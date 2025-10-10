Millonarios reveló importante avance en la recuperación de Mackalister Silva: emocionó a sus hinchas

Millonarios y Mackalister Silva han vivido un semestre complicado. El capitán del equipo capitalino sufrió una grave lesión hace varios meses, la cual lo ha mantenido alejado de la acción por largo tiempo.

El manejo de la mitad de la cancha que aporta ‘Macka’ ha sido una de las principales cosas echadas en falta por el equipo azul. Debido a esto, miles de fanáticos han pedido de manera incesante por el regreso de Silva.

Luego de larga espera, este 10 de octubre Millonarios emocionó a todos sus fanáticos, luego de que se revelara un emocionante avance en la recuperación de Mackalister.

Millonarios reveló avance en recuperación de Mackalister Silva

El equipo ‘embajador’ ha tenido un ritmo ciertamente inconsistente durante este segundo semestre del 2025. Los capitalinos han dejado varios puntos valiosos en el camino.

Aun así, el timón empieza a enfilar rumbo, y los hinchas confían en que el equipo de la capital logrará llevarse la clasificación a los cuadrangulares.

Gran parte de la hinchada de Millonarios ha lamentado varias bajas durante este semestre, como ha sido el caso de Andrés Llinás o Mackalister Silva.

Ambos capitanes han estado alejados de la cancha, con graves lesiones que han mantenido su aporte aislado del club. Sin embargo, Silva estaría finalmente cerca de volver.

Durante este viernes, a través de sus redes sociales, Millonarios publicó varias fotografía de Mackalister Silva en pleno entrenamiento, y revelaron que ‘Macka’ ya se reintegró de manera total e hizo trabajo de campo.

Claramente, la emoción y el positivismo hacia un pronto regreso de Silva es total, en especial por un posible aporte para la clasificación de Millonarios a la próxima ronda del torneo local.

¿Cuándo volverá Mackalister Silva?

Por el momento, se desconoce el momento exacto en el que Mackalister Silva volverá a jugar con Millonarios. Sin embargo, el club confía en poder contar con él en esta recta final.

Cabe recordar que Millonarios volverá a jugar el próximo 15 de octubre, cuando se mida a Deportivo Pereira en condición de visitante.

Del mismo modo, en el calendario, el equipo ‘embajador’ también deberá cerrar con encuentros ante: Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó.