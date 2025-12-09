Fecha y hora de la gran final de la Copa Colombia 2025 Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Los torneos de fútbol en Colombia están cada vez más cerca de su fin, por lo que en esta oportunidad se dio a conocer cuándo será la gran final de la Copa Colombia 2025, que en esta oportunidad será un clásico paisa. Aunque desde hace varios días se dio a conocer quiénes serían los finalistas, solo hasta la noche del pasado lunes ocho de diciembre revelaron la fecha y hora en la que se va a dar el partido.

Teniendo en cuenta que ya terminaron todos los partidos de la Liga BetPlay 2025-2, ya se dieron a conocer las fechas de las dos finales del fútbol profesional colombiano. Una de las más relevantes es la Copa Colombia, que se daría. En los próximos días, entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

¿Cuándo se va a jugar la final de la Copa Colombia 2025 Medellín vs. Atlético Nacional?

Llegó la tan anhelada final paisa, por lo que ya es una realidad que la Copa Colombia se va a quedar en Antioquia. Según dio a conocer la Dimayor el pasado ocho de diciembre, ya todo está listo para el encuentro deportivo que se va a jugar a ida y vuelta en el mismo lugar, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Atlético Nacional comienza de local, por lo que el primer encuentro será el próximo sábado 13 de diciembre del 2025 a las 5:00 p.m. y después, la gran final va a tener a Independiente Medellín el miércoles 17 de diciembre a las 7:30 P.M. por lo que ese día se va a conocer al gran campeón de la primera y segunda división en Colombia.

La transmisión va a estar disponible en WinSports+ y en los próximos días saldrían a la venta las entradas para que todos los fans puedan estar al tanto de todo lo que será este importante evento deportivo. Además, el ganador podría llevarse un millonario premio y también el honor de poner su nombre en este trofeo.

Por otro lado, pese a los eventos musicales que hay en Medellín, la Dimayor logró acomodar las fechas para que se pudiera celebrar el concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en donde todos los hinchas harán parte del evento.