Hora del partido Medellín vs Nacional HOY en la final partido de vuelta Copa BetPlay: sígalo EN VIVO

Llegó el último partido del 2025 entre los equipos colombianos, por lo que en la noche de HOY miércoles 17 de diciembre se va a celebrar la final de la Copa Colombia BetPlay. En esta oportunidad, Atlético Nacional e Independiente Medellín tendrán que demostrar que tienen todo para quedarse con el título.

Es un clásico paisa, por lo que los dos tienen sed de victoria; por un lado, el cuadro verdolaga tiene muchas ganas de poder terminar el año con un nuevo triunfo. Mientras que, por otro lado, el Medellín quiere ganar esta final para poder darle una alegría a su hinchada, que ya ha vivido tres finales en donde se les escapó el triunfo.

HORA y DÓNDE ver en VIVO la final Medellín vs. Nacional por la Copa Colombia 2025

La final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional se va a desarrollar HOY miércoles 17 de diciembre del 2025 desde las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot. En esta oportunidad, la transmisión en VIVO se podrá ver en Win Sports Premium desde las 7:00 p.m. con toda la previa del clásico paisa.

Además, en esta oportunidad, el DIM será el gran protagonista, pues va a tener el apoyo de toda su hinchada en el estadio al jugar de local. Pero sin duda será todo un desafío, por lo que hasta ahora el encuentro tiene un resultado 0-0, así que todo se va a definir en los próximos 90 minutos.

También hay presión, teniendo en cuenta que Atlético Nacional ya llegó a ocho finales, de las cuales logró ganar las ocho, algo que emociona a todos los hinchas verdolagas. Mientras que Medellín no viene de un buen momento, su paso por esta final podría ser definitivo para la carrera de varias de sus estrellas y, en especial, de su técnico.

Según se ha visto a lo largo de los últimos encuentros entre los paisas, el resultado viene siendo muy reñido, al punto que muchos de estos partidos quedaron empatados. Sin embargo, el DIM siente mayor necesidad de ganar, pues después de clasificar en las primeras posiciones del todos contra todos, se quedó por fuera de la gran final y ocupó los últimos puestos en los cuadrangulares finales.