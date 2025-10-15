Así puede crear y editar imágenes gratis en Nano Banana: Nueva IA de Google

Nano Banana es el nuevo modelo IA de Google, enfocado en la generación y edición de imágenes con ayuda de inteligencia artificial. Se destaca por permitir a los usuarios transformar fotos existentes o crear imágenes desde cero, a través de instrucciones por texto, siempre y cuando las órdenes sean claras y concisas.

La IA promete una alta resolución en imágenes y una fidelidad notable a la fotografía original. Aunque no está exenta de críticas, ha generado un gran interés en usuarios comunes, creativos y laborales, quienes se han encargado de utilizar la app de manera concurrente e incluso para el ámbito profesional.

¿Qué tipos de ediciones maneja Nano Banana?

El editor maneja ediciones complejas, tales como: cambio de fondo, colocar objetos, modificar personajes, completado facial, entre otros. Es importante tener en cuenta que la IA funcionará de manera correcta y efectiva si las instrucciones dadas son claras y concisas. Las instrucciones deben ser dadas con contexto y detalle.

Ejemplo correcto: una fotografía de una mujer en el Estadio Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid, de noche.

Ejemplo incorrecto: mujer en el Estadio Santiago Bernabéu

También, es importante tener en cuenta si se quiere una imágen en un estilo específico, como caricatura, comic, Studio Ghibli, portada de Vogue, etc, hacérselo saber a la IA.

Evitar ambigüedades: si una palabra puede tener varios significados hacer la especificación de cual hace referencia.

Y finalmente, no hacer uso de contradicciones ya que de esta manera la inteligencia artificial no entenderá la indicación. Ejemplo: día soleado con lluvia.

Críticas:

A pesar de que los resultados son efectivos, se han reportado algunos casos en los que la herramienta no modifica en su totalidad la imagen original o falla con indicaciones muy específicas, sin embargo, esto puede ocurrir debido a lo antes mencionado, no dar las órdenes claras y concisas.

