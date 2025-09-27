Este es el doodle con el que Google celebra sus 27 años; así fue su origen tras cometer un error

En la mañana de este sábado 27 de septiembre, el doodle de Google cambió en todos los ordenadores y dispositivos móviles, esto se debe a que el buscador más usado por cientos de personas en el mundo, está cumpliendo 27 años. Por eso, para celebrarlo, ahora el logo se transforma al mismo estilo clásico que se le vio hace algunos años, en donde con un diseño vintage le recuerda a sus usuarios lo primero que veían en 1998, cuando hicieron su primera búsqueda.

Pese a que en la actualidad ya hay cientos de buscadores que se usan en todo el mundo, la primera opción para varias personas sigue siendo Google, por lo que esto hizo que se convirtieran en la aplicación de búsqueda más usada. Además, con el paso de los años se ha ido actualizando con el fin de poder brindar a los usuarios, una solución a todas sus incógnitas.

Así se ve el doodle de Google por sus 27 años

Con un estilo clásico, que se roba todas las miradas y emana algo de nostalgia, se celebran los 27 años del buscador de Google. Pero lo que más llama la atención es que recuerda cómo de un error puede nacer algo tan grande, como el hecho de convertirse en parte fundamental de toda la humanidad todos los días.

Es importante mencionar que todo lo relacionado a esta aplicación empezó en el garaje de una casa en Estados Unidos, un día que nadie se imaginaba, iba a quedar para la historia por siempre. Por lo que Larry Page y Sergey Brin, en ese momento estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford, buscaban crear una herramienta que les permitiera clasificar páginas web sin problema.

El nombre de Google proviene de ‘googol’, que significa el número uno entre 1000, algo que para ellos era la clara definición de que todo lo que iban a poder clasificar era infinito. Sin embargo, en medio de su afán por registrar la marca, cometieron un error ortográfico, por lo que su nombre oficial frente al mundo resultó siendo ‘Google’.

Fue el 4 de septiembre el primer día en que funcionó este buscador, pero el 27 de septiembre se convirtió en el día más importante de la historia, pues lograron indexar un gran número de páginas en tiempo récord. Desde entonces, todo es historia, hasta la actualidad, cuando son los más relevantes y siguen trabajando en nuevas opciones.