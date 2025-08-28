Google creó una innovadora aplicación en 2012, que permite a los usuarios ganar en dólares por responder encuestas y acumular recompensas. Descubra cuánto puede ganar y cómo descargarla fácilmente.

La era de la digitalización ha revolucionado la forma de ganar dinero por internet haciendo marketing, desde ser copywriter o community manager, hasta usar aplicaciones como Google Rewards, que paga por responder encuestas. Todas, buscan mantener el mercado digital a la vanguardia y asegurar que las marcas estén interconectadas con sus clientes.

La compañía Google ha sido reconocida por ofrecer herramientas útiles y Google Rewards es la mayor demostración de esto, una aplicación innovadora que ofrece la oportunidad de ganar dinero, al tiempo que los usuarios pueden influir en productos futuros. Con cada encuesta completada, Google recopila datos valiosos para mejorar sus servicios y desarrollar nuevas funciones.

¿Cuánto paga Google por las encuestas?

La app de Google Rewards ofrece a los usuarios la oportunidad de ganar entre 10 centavos y un dólar por encuesta completada, de todos modos, los pagos varían según el número de preguntas y la complejidad de las encuestas. Las recompensas se añaden directamente a su cuenta de Play Store o puede recibirlas mediante PayPal.

Según las indicaciones de Google Support, no es necesario que usted responda de alguna forma “correcta” a las preguntas de las encuestas, debido a que se buscan opiniones orgánicas. La autenticidad en las respuestas, de hecho, será premiada con más encuestas.

Es importante que acumule un saldo de al menos $ 2,00 en Google Rewards para poder recibir el pago neto por el medio de pago que haya configurado en la App. Sin embargo,Play Store guarda automáticamente sus recompensas y las traducirá en créditos que podrá usar en la tienda.

Paso a paso para descargar la app

Actualmente, Google Rewards está disponible tanto para Android como para iOS, en este último solo para dispositivos iOS 10.0 y versiones posteriores. Es importante seguir el paso a paso para realizar la instalación correcta de la app:

Para empezar, visite la Play Store o App Store: busque “Google Opinion Rewards” en la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Asegúrese de que la aplicación sea la oficial de Google, ya que han intentado suplantarlo para estafar a los usuarios.

Instale la app: haga clic en “Instalar” y espere a que se complete la descarga. La aplicación es gratuita y segura de usar.

Configure su cuenta: una vez instalada la aplicación deberá abrir su cuenta de Google, para enlazar sus datos, incluyendo método de pago (si aplica).

Complete el perfil: abra la aplicación y complete su perfil inicial. Deberá responder algunas preguntas para que la app lo conozca mejor y le pueda enviar encuestas relevantes para sus intereses.

Comience a responder encuestas: recibirá notificaciones cuando haya encuestas disponibles. Complete las encuestas para empezar a ganar recompensas.

Es importante tener en cuenta que no es necesario responder a todas las encuestas de Google Rewards que reciba, usted podrá escogerlas dependiendo de su tiempo e interés. Las encuestas cubren una amplia gama de temas, desde preferencias de consumo hasta opiniones sobre servicios digitales.