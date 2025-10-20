Artistas de rock que llegaron al número uno global con una canción y no volvieron a sonar

El mundo del rock tiene grandes leyendas que construyeron y se han consolidado en la industria a lo largo de las décadas. Sin embargo, también existen algunos artistas que les bastó una canción para conseguir el punto más alto del éxito y de las listas globales. Por un momento, dominaron las radios y parecían tener inmortalidad musical.

Pero así mismo como llegaron, se desvanecieron del mapa. Nunca lograron repetir ese impacto masivo, convirtiéndose en lo que muchos le llaman “one-hit wonders” del rock. Algunos siguieron creando música desde la sombra, mientras que otros simplemente desaparecieron por completo, y en todos los casos, su legado quedó en una única canción.

Lea tmabién: Los 5 mejores ‘covers’ a canciones de Metallica en la historia: Juanes y más artistas brillantes

Artistas de rock que no volvieron a sonar

Aquí le recordaremos temas que se convirtieron en un total éxito e hicieron que los artistas llegarán al top más importante de su carrera, aunque se esfumó rápidamente.

‘Spirit in the Sky’ – Norman Greenbaum

Este tema fue un gran hit. Alcanzó el número uno en el Reino Unido y el número tres en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, Además, vendió más de dos millones de copias en 1970, convirtiéndose en un fenómeno cultural, pues salió en diversas películas y anuncios. Sin embargo, Greenbaum desapareció del mainstream.

‘Bitter Sweet Symphony’ – The Verve

Fue un éxito comercial y culturalmente, se convirtió en un himno de los 90 con gran reconocimiento, varias nominaciones y premios. Se vieron implicados en una disputa legal por un sample de los Rolling Stones. Se mantiene en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos, de hecho acumula más de 1000 visualizaciones en YouTube, aunque a nivel global, la banda no volvió a volver a tener un hit.

Le puede interesar: Estas son las 3 canciones que Kiss ha tocado más de 2000 veces en sus conciertos ¿Lo sabía?

‘Closing Time’ – Semisonic

El sencillo alcanzó el número uno de la lista Billboard Modern Rock Tracks y un éxito completo en todas partes. Fue nominada a los Grammy y se convirtió en el “himno de cerrar bares” por excelencia. Sin embargo, la banda no volvió a tener nada más de este calibre.

‘Breakfast at Tiffany’s’ – Deep Blue Something

La canción fue un éxito completamente, alcanzando el puesto número 5 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y el número uno en Reino Unido para 1996. Este es el único hit que tienen, pues después de esto, desaparecieron del radar por completo.