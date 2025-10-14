Los 5 mejores ‘covers’ a canciones de Metallica en la historia: Juanes y más artistas brillantes

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal. Los liderados por James Hetfield poseen un legado sumamente reconocido en la industria musical, y en el entorno de sus fanáticos.

El catálogo de esta banda está lleno de éxitos brillantes, los cuales componen una discografía histórica para sus fanáticos y seguidores.

Gracias al éxito de sus composiciones, varios de estos éxitos han sido versionados por varios artístas alrededor del mundo, y por ello, aquí les tenemos un top con los mejores ‘covers’ a canciones de Metallica.

Los 5 mejores ‘covers’ de Metallica

Para nadie es un secreto que Metallica posee varias canciones históricas. Una amplia gama de sus sonidos y letras se han convertido en himnos brillantes.

El legado de Metallica es innegable, y no solo se nota entre sus fanáticos, sino en la industria musical en general, donde varios colegas se refieren a la banda de San Francisco con gran respeto.

Justo por ello, muchos de sus éxitos emblemáticos se han llegado a reversionar por parte de otros artistas de talla mundial.

Para resaltar estos homenajes, les destacaremos los 5 mejores ‘covers’ a Metallica en la historia de la música. Claramente elegir una selección ante un universo tan grande es complejo, pero, para esto hemos optado por consultar a la IA, la cual nos dio un top brillante.

En el primer lugar destaca Miley Cyrus. Esta artista pop dio un ‘cover’ destacado de ‘Nothing Else Matters’, con otros artistas de la talla de Chad Smith o el propio Robert Trujillo.

El segundo puesto es para el legendario artista colombiano Juanes. Este músico brilló de gran manera al interpretar un himno total del heavy metal como lo es ‘Enter Sandman’.

En la mitad de este top resalta una versión de ‘Master of Puppets’. El histórico éxito fue versionado por Trivium, en un sonido puro del metalcore.

El penúltimo lugar es para ‘Sad But True’, una canción brillante del ‘Black Album’. Este éxito brilló en la vesrión de Metallica, pero también en la de Royal Blood, un dúo que impresionó con esta versión.

Finalmente, el cierre del top se presenta con otro protagonista latinoamericano. Esta vez el turno es para José Madero, el histórico exvocalista de PXNDX, y artista en solitario, quien demostró su poderío con ‘The Unforgiven.

Sin dudas, cada una de estas versiones demuestra el talento de estos artistas, y por supuesto, el brillante legado de Metallica en la música.