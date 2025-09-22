Las canciones más controvertidas de The Rolling Stones; generaron furor por su contenido

A lo largo de su carrera, The Rolling Stones han estado en el ojo público no solo por su música, sino también por las polémicas que sus letras generaron.

Con su estilo audaz y su disposición a romper barreras, la banda nunca temió abordar temas controvertidos como el racismo, la misoginia y la sexualidad, lo que los convirtió en un fenómeno cultural a la par que en el centro de numerosas críticas.

Sus canciones no solo definieron una era, sino que también desafiaron las normas sociales de su tiempo, reflejando la complejidad de los cambios culturales que han ocurrido a lo largo de las décadas.

Le puede interesar: The Rolling Stones preparan su regreso con nuevo álbum: “Ya casi está terminado”

Las canciones más controvertidas de los Rolling Stones

Under My Thumb

En 1966, Under My Thumb apareció en el álbum Aftermath, convirtiéndose en una de las piezas más controversiales de la banda. La letra de la canción describe una relación en la que el protagonista se siente orgulloso de mantener a su pareja “bajo su pulgar”, un simbolismo de dominación y control que fue rápidamente criticado por su tono sexista. Durante los años 70, el tema se convirtió en un blanco común de colectivos feministas, quienes lo señalaban como un claro ejemplo de misoginia en la música popular.

Necesita saber: Este es el término más usado por The Rolling Stones en la letra de sus canciones

Brown Sugar

Por otro lado, ‘Brown Sugar’, lanzada en 1971 como parte de Sticky Fingers, generó una controversia aún mayor. La canción, que toca temas como la esclavitud, la violencia sexual y las relaciones interraciales, fue un éxito instantáneo, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100.

Sin embargo, su letra fue criticada por muchos, quienes consideraron que tocaba temas muy sensibles de manera irresponsable. En entrevistas posteriores, Mick Jagger reconoció que la letra de la canción era “problemática” y reflexionó sobre el contexto en el que fueron escritas. En 2021, la banda decidió retirar ‘Brown Sugar’ de sus conciertos en Estados Unidos, consciente de las posibles controversias que podría generar.

Ver también: Las mejores 10 bandas de metal de la historia, según encuesta hecha por Rolling Stone

Some Girls

Una de las canciones más polémicas en la historia de los Stones fue ‘Some Girls’, incluida en el álbum homónimo de 1978. En este tema, Jagger canta sobre mujeres de diferentes razas y etnias, utilizando estereotipos que fueron considerados ofensivos por muchos.

Frases como “Black girls just wanna get fucked all night” provocaron duras críticas por su tono racista y sexista, lo que generó un fuerte debate. A pesar de las controversias, Some Girls fue un éxito comercial rotundo, ayudando a revitalizar la carrera de la banda en un momento en que su popularidad estaba en declive.

Sin embargo, la controversia en torno a la canción dejó en evidencia las tensiones sociales y raciales de la época, y planteó preguntas sobre el papel de la música en la perpetuación de estereotipos.

No se pierda: Esta es la mejor canción en la trayectoria de los Rolling Stones, según expertos