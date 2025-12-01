Revelan reemplazo de Sam Rivers para el tour de Limp Bizkit por Latinoamérica: ¿Quién es?

Limp Bizkit dio su puntapié inicial al tour por Latinoamérica y la emoción es total. La histórica banda de nu metal pondrá a vibrar el continente, gracias a un gran festival como lo es el ‘Loserville’ con varias paradas.

Aunque la expectativa es total, esta gira llegó a estar en duda, sobre todo tras el fallecimiento de Sam Rivers, bajista de la banda, hace apenas meses.

Aun así, la banda ha mantenido sus planes, con los cuales planea honrar al bajista y a su vez emocionar a miles de fans en el mundo.

Revelan el reemplazo de Sam Rivers en Loserville de Limp Bizkit

Sin lugar a dudas, el regreso de Limp Bizkit a Sudamérica es una de las novedades más esperadas del año en la escena del rock y el metal.

Miles de fans ansian poder volver a ver a la banda luego de más de 1 año de ausencia, aunque con algunos cambios como lo es la ausencia de Sam Rivers.

La triste falta de este músico ha llenado de luto a sus fanáticos y a la propia banda, la cual inició su recorrido por Latinoamérica justamente con un homenaje a su antiguo miembro.

Limp Bizkit se presentó el pasado 29 de noviembre en México, y en el inicio de su presentación proyectó un video de homenaje a Sam Rivers, el cual conmovió a todo el público.

Por su parte, la banda también subió al escenario con un nuevo miembro de tour, como lo es justamente el reemplazo de este artista en el bajo.

A pesar de que hubo gran especulación en las últimas semanas respecto a quien estaría detrás del bajo en la gira de Limp Bizkit, el elegido no estuvo entre los mencionados.

Quien salió al escenario fue Richard ‘Kid Not’ Buxton, bajista de Ecca Vandal, quien también forma parte de este tour.

De esta forma, Buxton podrá acompañar a Limp Bizkit durante los shows de Loserville, sin mayor sobresaltos, como un miembro de tour de la banda.

Lo cierto es que miles de personas podrán deleitarse con ‘Break Stuff’ y más éxitos imperdibles de Limp Bizkit en Colombia, el próximo 5 de diciembre, cuando ‘Loserville’ llegue para estremecer el Coliseo MedPlus junto a grandes agrupaciones.