Vaya al Mamá Estoy Triunfando Fest y gane boletas para Avenged Sevenfold en el Movistar Arena

El ‘Mamá Estoy Triunfando Fest’ se realizará el próximo domingo 28 de septiembre y por apoyar el talento colombiano, también va a poder ir uno de los conciertos más importantes que se van a hacer en Colombia: Avenged Sevenfold.

‘Mamá Estoy Triunfando Fest’ es un evento que tiene como objetivo buscar todas esas bandas emergentes en Colombia para que puedan presentarse en uno de los escenarios más grandes del país: el Movistar Arena.

La idea es apoyar a quienes están empezando en la música o en el freestyle y darles la oportunidad de que más personas los conozcan. Los géneros musicales que pueden participar incluyen rock en todas sus formas, como rock alternativo, indie rock, hard rock, pop rock, entre otros. También podrán inscribirse freestylers y MC’s.

Por la importancia de este evento, queremos premiar a todos los que quieran apoyar al rock emergente y los vamos a llevar a ver a Avenged Sevenfold.

Es bastante fácil, lo primero que debe hacer es inscribirse en el siguiente formulario y reclamar sus dos boletas para el ‘Mamá Estoy Triunfando Fest’. El próximo 28 de septiembre debe subir una historia de alguno de los shows del evento con el #MamaEstoyTriunfando y etiquetar a @Radioacktiva en Instagram.

El staff de Radioacktiva revisará las personas que asistieron al evento y se seleccionarán los primeros en postear para entregarles boletas de Avenged Sevenfold en el programa de El Gallo del 10 de octubre.

El ganador de la boleta será la persona que responda correctamente unas de las preguntas que haga el staff de Radioacktiva.

