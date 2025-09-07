El disco de Red Hot Chili Peppers que tenía un sonido “desastroso”, pero que fue un éxito

Red Hot Chili Peppers es una de las bandas más reconocidas del rock alternativo. Con una carrera que comenzó en los años 80, lograron mantenerse vigentes por décadas gracias a su estilo único que mezcla funk, punk y rock.

En 1999, lanzaron Californication, uno de los discos más importantes de su carrera. Este trabajo marcó el regreso del guitarrista John Frusciante y llevó al grupo a nuevas audiencias en todo el mundo.

El disco fue un éxito comercial inmediato. Alcanzó el puesto número tres en Estados Unidos y el número cinco en el Reino Unido, y vendió millones de copias a nivel mundial.

Canciones como “Scar Tissue”, “Otherside” y “Californication” se convirtieron en clásicos de la banda. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, Californication también fue criticado por su deficiente calidad de sonido.

¿Por qué ‘Californication’ tiene un sonido tan criticado?

A pesar de haber sido producido por Rick Rubin, uno de los productores más conocidos del rock, Californication es recordado por su mala mezcla y masterización.

El álbum fue parte de una tendencia conocida como la “Guerra del volumen”, en la que se priorizaba que las canciones sonaran lo más fuerte posible, aun si eso afectaba su claridad o calidad.

Esto generó muchas quejas por parte del público y de expertos en sonido. Algunos críticos llegaron a decir que la canción “Californication” es uno de los peores ejemplos de mezcla en un disco popular. En lugar de destacar los matices melódicos que Frusciante trajo con su regreso a la banda, la mezcla terminó siendo poco agradable para muchos oyentes.

Con el paso de los años, y debido a las constantes críticas, el grupo autorizó nuevas versiones del disco. En 2012 salió una remasterización en vinilo, y en 2014 otra para plataformas digitales, ambas con mejoras notables en el sonido. Aun así, la versión original de 1999 sigue siendo un ejemplo de una mala producción musical.