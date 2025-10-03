Adidas presentó ‘Trionda’, el balón de la Copa Mundial 2026 ¿Cuánto vale? Así puede comprarlo

Hoy, 2 de octubre, Adidas presentó ‘Trionda’, el balón oficial de la Copa Mundial 2026, que da inicio a la cuenta regresiva para el torneo internacional más grande del fútbol. La bola es una celebración de las naciones que serán anfitrionas del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.

A continuación, le presentaremos las fotos que dio a conocer la marca deportiva y le diremos cómo lo puede comprar. Asimismo, los precios que tiene el balón en Colombia.

Adidas presentó ‘Trionda’, el balón de la Copa Mundial 2026

El diseño está fabricado con una nueva construcción de bola de cuatro paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas representadas en el nombre oficial de la bola. Cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez.

Asimismo, cada nación se celebra con la inclusión de iconografía significativa para cada uno de los países. Estados Unidos por su parte incluyó una estrella, Canadá una hoja de arce y un águila en la sección de México. Estos íconos se presentan como gráficos audaces en los diseños de los paneles, además de estar sutilmente grabados en relieve en la base mate de la pelota, proporcionando una textura intrincada cuando se ve de cerca.

El diseño también cuenta con adornos dorados en homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y detalles que delinean los motivos en la cara del balón, un color de campeón para el balón de campeón.

La tecnología de ‘Trionda’

El balón lleva la última evolución de la tecnología Adidas Connected Ball en forma de un nuevo e innovador sistema de chip montado en el lateral. El chip del sensor de movimiento de la unidad de medición inercial (IMU) de 500 Hz permite una visión sin precedentes de cada elemento del movimiento del balón.

La tecnología envía datos precisos del balón al sistema de árbitro asistente de video (VAR) en tiempo real, que cuando se combina con los datos de posición de los jugadores y mediante la aplicación de inteligencia artificial, ayuda a los árbitros a tomar decisiones de fuera de juego más rápido.

¿Cuánto vale y dónde comprar el balón de la Copa Mundial 2026?

‘Trionda’ estará disponible para comprar en adidas retail y proveedores seleccionados, y en línea a partir del próximo tres de octubre. Asimismo, cuenta con varias versiones y valores. El más costoso tiene un valor de $899.950 COP y podrás conseguir una más económica en $79.950 COP.