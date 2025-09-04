A turistas les prometieron casa con vistas al mar y se llevaron desagradable sorpresa

Dos turistas han logrado un fenómeno viral en las últimas horas. Una pareja publicó en redes sociales un momento de sus vacaciones por Portugal, y se encontraron con una sorpresa que desató incontables risas.

¿Alguna vez le ha pasado pagar un alquiler y que no acabe siendo lo esperado? Justamente ese fue el caso de una pareja de jóvenes que lograron pagar por un apartamento en Algarve, Portugal.

Esta construcción prometía grandes características, como una imperdible vista al mar. Sin embargo, al momento de su llegada, la pareja se llevó una desagradable sorpresa.

Pareja alquiló apartamento con vista al mar y se llevó una sorpresa

Sin lugar a dudas, pasar unas vacaciones con sus seres queridos es una de las mejores experiencias que puede vivir. El tiempo de calidad y de descanso de estos instantes es inigualable.

Por ello, en muchas ocasiones, las personas optan por irse de viaje, y también gastar en lujosos alojamientos que le permitan disfrutar por todo lo alto del turismo y la ciudad.

Miles de personas realizan esto año tras año, y este fue precisamente el caso de una pareja que viajó a Algarve, Portugal, una región costera al sur de Portugal.

Para aprovechar la belleza y atractivo de esta zona turística la pareja optó por tomar el alquiler de un Airbnb con vista al mar.

Sin embargo, cuando llegaron a este alojamiento la sorpresa fue decepcionante y total, lo que los llevó a grabar un video que se hizo viral en redes sociales, en el que la mujer aseguró que los estafaron.

La joven nicaragüense de nombre Joseline Maradiaga grabó el momento en el que entró junto a su pareja al apartamento y abrió las ventanas.

No obstante, detrás de la persiana no estaba al mar, sino de hecho, una zona de construcción, lo que desató risas en la pareja, e incluso en los comentarios del video.

Entre los más destacados estuvieron: ‘era vista al mal’, ‘por lo menos tienes la arena’ o ‘están construyendo la playa, paciencia’.

A pesar de esto, la pareja compartió más momentos del viaje, donde se puede ver que, a pesar del aparente engaño, pudieron disfrutar de sus vacaciones.