Tres trucos para ahorrar gasolina durante esta temporada de viajes; es muy fácil

Durante los fines de semana con festivo, cientos de personas salen de la ciudad con el fin de poder disfrutar de un momento agradable junto a sus familiares, lejos de todo el ruido de la capital. Sin embargo, quienes salen en sus carros, siempre están pensando en todo lo que gastan a la hora de hacer un viaje, no solo pensando en los gastos de los peajes, sino también en todo lo relacionado con la gasolina que gastan.

Por eso, si quiere gastar un poco menos de combustible, te traemos algunos consejos dados por expertos, que quizás le podrían ayudar a ahorrar algo de dinero durante esta época y así poder gastar esto en otras cosas. Tenga presente que estos son solo tips, pero no hay una fórmula mágica que le permita tanquear menos, para recorrer varios kilómetros.

Tres tips para ahorrar gasolina durante un viaje en carretera

Es importante tener en cuenta que antes de salir a un viaje a carretera debe revisar todos los detalles de tu carro, es decir, que los niveles de aceite estén bien, que el motor no tenga ningún ruido extraño, los frenos funcionen a la perfección y las llantas se encuentren en un estado óptimo. Si tiene todo esto listo, ya puede salir de viaje sin preocupaciones.

Revisa muy bien las llantas: Este es un secreto que pocas personas conocen y algunos no creen, pero la mejor forma de ahorrar gasolina es cuidando el estado de sus llantas, pues si estas se encuentran en buen estado y con la presión adecuada, podrán funcionar mejor, sin tanto esfuerzo. Esto quiere decir que podrás ahorrar aproximadamente un 2% de gasolina por cada kilómetro recorrido.

No dejes que la gasolina baje: Ten presente que el combustible suele evaporarse, por eso es importante mantener el tanque lleno para que no tenga mucho aire y así no se vaya a evaporar mucho. No esperes a que llegue a la reserva, mejor no lo dejes bajar del medio tanque para que pueda tener un mejor rendimiento.

Aire acondicionado: En ocasiones, hay personas que suelen usar todo el tiempo el aire acondicionado, pero esto no es tan buena idea, pues si abusas de esta, el consumo de gasolina va a hacer mayor. Intenta conducir con las ventanas un poco abajo, pero no mucho, para evitar perder velocidad. Así vas a mantener el carro fresco, sin necesidad de usar esta herramienta.