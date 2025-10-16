Silent Hill 2 y otros 7 juegos gratis en octubre con PlayStation Plus: Cuánto cuesta la suscripción

PlayStation vuelve a la carga este mes con nuevos regalos para cada uno de sus usuarios. Miles de personas disfrutan de esta franquicia, gracias a la calidad tanto de sus consolas, como de los títulos que se gozan en ellas.

Miles de personas disfrutan de la calidad del ‘gaming’ gracias a PlayStation, y por supuesto, de los regalos que presenta esta franquicia mes a mes.

Por supuesto que, octubre no será la excepción y por ello, aquí les tenemos 7 juegos gratis que puede disfrutar gracias a PlayStation.

Silent Hill 2 y más videojuegos gratis en PlayStation en octubre

De manera constante, PlayStation renueva los beneficios que pueden disfrutar sus usuarios, y claro, los suscriptores de PlayStation Plus.

Esta última es una de las suscripciones más reconocidas en el mundo de los videojuegos, gracias a que permite jugar en línea a los usuarios de PlayStation. Pero, también permite disfrutar de varios juegos gratis.

En su edición ‘Essential’, esta suscripción permite gozar de 3 videojuegos totalmente gratuitos en su biblioteca mes a mes.

De hecho, los de este mes de octubre son:

1- Alan Wake II (PS5)

2- Goat Simulator 3 (PS5-PS4)

3- Cocoon (PS5-PS4)

Sin embargo, las versiones ‘deluxe’ y ‘extra’ de esta suscripción permite disfrutar de varios títulos, también de manera gratuita.

El catálogo es bastante amplio, y de hecho, en este mes de septiembre desde Sony revelaron varias novedades gratuitas.

Entre estas resalta ‘Silent Hill 2’ como uno de los videojuegos más destacados, gracias a la amplia cantidad de emociones que presenta esta saga.

No obstante, otros videojuegos también resaltan como es el caso de ‘Until Dawn’. Por ello, aquí les dejamos la lista de novedades anunciadas por Sony:

1- Silent Hill 2 – PS5

2- Until Dawn – PS5

3- V Rising – PS5

4- Yakuza: Like a Dragon – PS4

5- Poppy Playtime: Capítulo 1 – PS5, PS4

6- As Dusk Falls – PS5, PS4

7- Wizard with a Gun – PS5

8- Tekken 3 – PS5, PS4

Cada uno de estos videojuegos pueden ser disfrutados de manera total con su suscripción gratuita. Estos títulos y sus detalles pueden ser verificados a través del menú de su consola PlayStation, en el apartado de PlayStation Plus.

Finalmente, los precios de PlayStation Plus son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares