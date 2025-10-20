Esta es la mejor banda de todos los tiempos, según Rolling Stone: marcaron historia en el rock

Todo fanático del rock tiene una banda que marcó época en su vida. Una amplia cantidad de agrupaciones han sido capaces de enamorar a sus seguidores, gracias a sonidos, letras y éxitos que han quedado grabados en la mente.

Particularmente, en la industria del rock varios nombres han quedado tatuados en los más alto, pero, es difícil realizar un ranking de las mejores del género.

Aun así, Rolling Stone realizó una lista de la mejores bandas de la lista hace algunos años, y aquí les presentamos cuál fue la ganadora.

La mejor banda de rock de todos los tiempos según Rolling Stone

Una amplia lista de artistas han sido capaces de marcar legado dentro del rock. Bandas de talla mundial han hecho historia en el género, a partir de varios himnos amados por sus fanáticos.

Aun así, el gusto es subjetivo, y varios fans se atreven a asegurar que su banda favorita es la mejor de la historia, mientras que otros se oponen.

Sin embargo, hace varios años un grupo de expertos de Rolling Stone se decidió a dar fin a esta discusión, para así seleccionar al que sería el mejor artista de la historia.

Esta lista incluyó artistas de la talla de Bob Dylan, Ray Charles o incluso Jimi Hendrix. Pero, hay uno que se posiciona en la cima de este ranking, y es nada más y nada menos que, The Beatles.

La histórica agrupación de George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney resultaron ganadores de esta lista, gracias a sus incontables éxitos.

Sin dudas, la calidad de esta banda es clara, y los expertos de Rolling Stone catapultaron su legado al reconocerlos como los mejores de la historia.

La lista de los mejores 10 se completó de la siguiente manera:

1- The Beatles

2- Bob Dylan

3- Elvis Presley

4- The Rolling Stones

5- Chuck Berry

6- Jimi Hendrix

7- James Brown

8- Little Richard

9- Aretha Franklin

10- Ray Charles

Sin lugar a dudas, el nombre de cada uno de estos artistas es brillante, y marca historia para la trayectoria de miembros legendarios del rock.

Cabe aclarar que esta lista es subjetiva, y no disminuye en lo absoluto el legado de los ausentes en este ranking.