5 datos curiosos que pocas personas sabían de Metallica, la famosa banda de metal; no los podrá creer

Metallica es una de las bandas de metal más importantes a lo largo de los últimos años, por lo que cientos de personas han escuchado al menos una de sus canciones a lo largo de su vida. De hecho, desde 1981, año en que empezó la agrupación hasta la actualidad, han dado conciertos en casi todo el mundo, logrando llenar varios de los estadios más importantes a nivel internacional.

Por eso, hoy presentamos cinco datos curiosos de la famosa banda de metal que pocas personas conocen y que no va a poder creer, pues muchos de ellos parecen sacados de una película. Estos se basan en su origen, la forma en la que llegaron a la fama, nombres de sus canciones, entre otros factores que han marcado la carrera de estos famosos.

5 datos curiosos sobre Metallica que te dejarán en shock

Se fundó gracias a un clasificado: Algo que pocas personas sabían y que sin duda marcó el origen de la banda Metallica, es que nacieron gracias a un clasificado que Lars Ulrich, hizo en el diario The Recycler de Los Ángeles, Estados Unidos. Allí escribió que buscaba personas interesadas en formar una banda de metal.

Por fortuna, James Hetfield decidió preguntar por este clasificado y hoy en día son una de las bandas más importantes de metal, sin pensar que llegarían tan lejos.

El ‘Black álbum’ cambió su música: Siempre se han caracterizado por ser una de las mejores bandas de Metal, pero quienes escucharon sus primeras canciones, dicen que en 1991, tras el lanzamiento de su álbum ‘Metallica’, sus sonidos cambiaron de forma radical. Según mencionan, en ese momento su ritmo era un poco más suave de lo que hacían antes, haciendo que su música fuera un poco más comercial y atrayendo nuevos seguidores.

Sin embargo, hay quienes dicen que esto no le gustó del todo a sus seguidores, quienes nombraron a este lanzamiento musical como el ‘Black álbum’, que cambió la música de la banda.

‘Metallica’ sería una revista: El gran amor de Lars Ulrich siempre fueron los ritmos ligados al metal, por lo que decidió crear una revista para hablar del tema. Cuando estaba escogiendo el nombre junto a Ron Quintana, pensaron en ponerle el nombre de la banda, pero lo cambiaron a última hora por ‘Metal manía’.

Con esto, el artista pudo tener lo mejor de los dos mundos, con su revista exclusiva para hablar de metal y una banda que se estaba posicionando en el mundo, con el nombre de ‘Metallica’.

Tienen su propio documental: En el 2004, la banda dio a conocer ante el mundo la producción “Some Kind of Monster”, en donde mostraban su lado más humano, hablando sobre todos los conflictos internos que han tenido, adicciones que superaron, problemas que surgieron, entre otros.

Actualmente, la cinta está disponible en Netflix y tiene una duración de dos horas, en donde muestran lo mejor de los dos mundos de tener una banda famosa de Metal, uno de los ritmos con más críticas.

Tienen su propia marca de Whisky: Aunque no es muy famoso en Colombia, la reconocida banda Metallica decidió crear su propio trago. Se trata del whisky Blackened, que tiene un proceso de maduración en donde las vibraciones musicales son de suma importancia para que tenga el sabor que ellos desean.

Este licor se puede conseguir en Estados Unidos y cada botella tiene un precio aproximado de los $800.000, por lo que se volvió en uno de los tragos más exclusivos, entre los amantes del género.