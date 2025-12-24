Rockactividad

4 bandas que estarán de gira por Latinoamérica en 2026, pero no vendrán a Colombia ¿Por qué?

Aunque el calendario de conciertos en Colombia para el 2026 es prometedor, algunas bandas no incluyeron al país en sus giras para el próximo año.

Indira Córdoba

Aunque el calendario de conciertos en Colombia para 2026 pinta como uno de los más ambiciosos de los últimos años, no todas son buenas noticias para los fanáticos del rock. El país se prepara para recibir grandes giras internacionales y festivales de renombre, pero algunas bandas legendarias han dejado a Colombia fuera de sus planes, al menos por ahora.

Para el próximo año ya se da por hecho que el público colombiano disfrutará de presentaciones muy esperadas como My Chemical Romance, Megadeth, Korn, Soda Stereo, Iron Maiden, además de eventos masivos como el Festival Estéreo Picnic y Gigantes del Rock, que prometen convertir a Colombia en uno de los epicentros musicales de la región en 2026.

Sin embargo, nombres históricos del rock mundial, como AC/DC, aún no incluyeron al país en sus rutas oficiales, generando preguntas entre los seguidores.

Bandas que no incluyeron a Colombia en sus giras para 2026

A pesar del buen momento que vive Colombia como plaza para conciertos internacionales, factores como logística, costos de producción, agendas ajustadas y estrategias regionales de los artistas han provocado que algunas giras prioricen otros mercados del continente.

En varios casos, las bandas optaron por concentrar sus fechas en países específicos o limitar sus recorridos a ciertas subregiones, dejando por fuera a Colombia en esta primera etapa de anuncios para 2026.

  • AC/DC
    La banda australiana confirmó la extensión de su “Power Up Tour” para el primer trimestre de 2026 en Sudamérica. Tras 15 años de ausencia en la región, AC/DC regresará con fechas confirmadas en São Paulo (Brasil), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina). A pesar de los esfuerzos de promotores locales, Colombia no fue incluida en esta etapa de la gira. Para los fans colombianos, Chile se perfila como el destino más cercano y económico para ver a la banda en vivo.
  • Deep Purple
    Los íconos del hard rock anunciaron una mini gira para diciembre de 2026 concentrada exclusivamente en México, con conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Según la información disponible, no existen planes de extender este tramo hacia Sudamérica, lo que convierte a México en su única parada en Latinoamérica durante ese año.
  • The Smashing Pumpkins
    La banda liderada por Billy Corgan ya confirmó su participación en el Vive Latino 2026 en México y se encuentra en conversaciones para realizar fechas individuales en el Cono Sur durante marzo. Sin embargo, por ahora no figuran en la agenda de los promotores colombianos para el primer semestre de 2026, marcando una ausencia sensible para los fanáticos del rock alternativo de los años 90.
  • Radiohead
    Aunque la banda británica regresará a las escenarios tras 7 años de ausencia, solo ha confirmado conciertos en Europa, con paradas en ciudades como Londres y Copenhague. Pese a la enorme base de seguidores en Colombia y Perú —que aún recuerdan con entusiasmo su tour por la región en 2018—, Radiohead no incluyó a Latinoamérica en su calendario de 2026, enfocando sus esfuerzos exclusivamente en territorio europeo, al menos por ahora.
