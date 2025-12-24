4 bandas que estarán de gira por Latinoamérica en 2026, pero no vendrán a Colombia ¿Por qué?

Aunque el calendario de conciertos en Colombia para 2026 pinta como uno de los más ambiciosos de los últimos años, no todas son buenas noticias para los fanáticos del rock. El país se prepara para recibir grandes giras internacionales y festivales de renombre, pero algunas bandas legendarias han dejado a Colombia fuera de sus planes, al menos por ahora.

Para el próximo año ya se da por hecho que el público colombiano disfrutará de presentaciones muy esperadas como My Chemical Romance, Megadeth, Korn, Soda Stereo, Iron Maiden, además de eventos masivos como el Festival Estéreo Picnic y Gigantes del Rock, que prometen convertir a Colombia en uno de los epicentros musicales de la región en 2026.

Sin embargo, nombres históricos del rock mundial, como AC/DC, aún no incluyeron al país en sus rutas oficiales, generando preguntas entre los seguidores.

Bandas que no incluyeron a Colombia en sus giras para 2026

A pesar del buen momento que vive Colombia como plaza para conciertos internacionales, factores como logística, costos de producción, agendas ajustadas y estrategias regionales de los artistas han provocado que algunas giras prioricen otros mercados del continente.

En varios casos, las bandas optaron por concentrar sus fechas en países específicos o limitar sus recorridos a ciertas subregiones, dejando por fuera a Colombia en esta primera etapa de anuncios para 2026.

