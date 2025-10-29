Soda Stereo Ecos anuncia concierto en Bogotá: fecha, lugar y precio de las boletas

Después de varios días de expectativa, la legendaria banda argentina Soda Stereo confirmó su regreso a los escenarios con la gira “Ecos”, un espectáculo que promete revivir los grandes momentos de su historia.

Charly Alberti y Zeta Bosio aclararon que no habrá nuevos integrantes ni reemplazos para Gustavo Cerati, ya que la presentación será una experiencia tecnológica que permitirá escuchar nuevamente la voz del recordado líder.

La gira iniciará el 21 de marzo de 2026 en Argentina y continuará por países como Chile, México, Perú y Colombia, donde los fanáticos podrán disfrutar de una presentación en vivo de los más grandes éxitos de la banda.

Fecha y lugar del concierto de Soda Stereo en Bogotá

El concierto “Soda Stereo: Ecos” llegará al Movistar Arena de Bogotá el 29 de mayo de 2026, presentado por Páramo Presenta. Según los organizadores, el show ofrecerá una experiencia única que permitirá “vivir el encuentro más esperado” gracias al uso de tecnología avanzada.

Las entradas estarán disponibles a través de Tu Boleta. La preventa exclusiva Aval (para clientes de los bancos Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas, además de la billetera digital dale!) comenzará el 3 de noviembre a las 10:00 a.m.. El público general podrá comprar sus entradas a partir del 5 de noviembre.

Aunque no se han revelado todos los detalles del espectáculo, los miembros de la banda explicaron que no se trata de un tributo ni de un homenaje, sino de una forma de reencontrarse con su público y con la música que marcó a generaciones.