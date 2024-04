Vídeo: Jugador del América de Cali sufrió escalofriante lesión, las imágenes impresionan

Archivado en: • •

El América de Cali enfrentó un partido clave contra Deportivo Pasto el pasado 18 de abril. ‘La Mecha’, como se le conoce al equipo caleño, empató sin goles en su enfrentamiento; sin embargo, este partido dejó algunos momentos que llamaron la atención, sobre todo, una dura lesión.

Esta fue protagonizada por Rodrigo Holgado. El delantero del América de Cali forcejeaba con uno de sus contrincantes, cuando sufrió una escalofriante molestia física.

El jugador cayó al suelo, lo que ocasionó que un dedo de su mano se doblara excesivamente y acabara por dislocarse.

¿Qué tan grave es esta lesión en el fútbol?

A pesar de que las imágenes resultan impactantes en primera instancia al ver un dedo fuera de lugar, este tipo de inconvenientes pueden ser rápidamente solucionados en el fútbol.

Justamente este fue el caso de Holgado, quien, luego de caer al suelo, mostró su dedo y varias expresiones de dolor.

Las reacciones de sus rivales y compañeros alertaron aún más, tanto a los presentes en el estadio como a los televidentes, ya que se mostraban bastante perplejos por lo que presenciaban en la cancha en ese momento.

Para sorpresa de muchos, esto cambió de manera rápida, puesto que los médicos ingresaron al campo tras la autorización del árbitro central y reacomodaron el dedo de Holgado en el momento.

De hecho, entre su lesión y el regreso al campo, el delantero solo se tomó 2 minutos.

Puntualmente, esta lesión no posee un plazo de recuperación en específico, sin embargo, es usual que durante los siguientes días, el jugador tenga que usar vendaje y lidiar con algunas molestias las cuales, no obstante, no le impedirían ser parte de los próximos partidos del América de Cali.

¿Qué sigue para el América de Cali?

Luego de este sufrido empate contra Deportivo Pasto, ‘La Mecha’ continuará luchando por la clasificación en los últimos 2 encuentros que le restan por disputar.

En su calendario, el América de Cali tendrá que enfrentar al Independiente Santa Fe este domingo, mientras que cerrará cuando enfrente al Once Caldas en la última fecha del campeonato local.

Los caleños se posicionan en la décima posición de la tabla de posición. Sin embargo, sus 24 puntos lo posicionan solo a 1 de diferencia de Millonarios y Junior, quienes cierran las 8 plazas para cuadrangulares.

Por lo tanto, tanto el ‘Embajador’ como el ‘Tiburón’ tendrán que estar atentos a los próximos enfrentamientos del América de Cali.