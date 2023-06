Este sábado 10 de junio, se supo que se robaron los trapos de una de las barras del América de Cali. Todo esto habría sucedido cuando la casa en que los guardaban estaba sola, porque los hinchas estaban en un concierto.

Según se informó, las barras del Deportivo Cali y del Junior serían quienes hicieron el robo. Pero no hay ninguna especificación sobre este tema y habrían sido en total 15 trapos los que se llevaron.

La ciudadanía está preocupada por la situación y temen que se inicie una guerra de barras. Sin embargo, también se filtraron los audios de algunas de las reacciones al hurto de los trapos y entre los hinchas del América se estarían echando la culpa.

¿Por un concierto?

Los hinchas que estaban en un grupo de WhatsApp iniciaron a reclamarle a las personas que estaban encargados de cuidar los trapos. Aseguraron que nunca se debió dejar la casa sola por asistir a un concierto.

No mano se lo juro que a mi porque me están haciendo esta hijueputa diálisis no se lo que me pasa mano pero que gonorrea me dieron ganas de llorar de la tristeza tan tripre hp

“Yo no me explico esa, pana yo no tengo nada en contra de nadie, pero no me la puedo creer que haya por un hijuepu7a concierto dejado una casa y una barra brava por un concierto sola, yo no las creo”, comentó uno de los hinchas en los audios.

Otra persona aseguró que era insólito que el lugar en el que estaban los trapos estuviera solo. Comentó que debió haber una pelea si alguien quería entrar al lugar y as “los hubieran perdonado”.

“Lo juro parce, que tenía que quedarse un muerto de por medio, dejar la vida y uno las perdona pero que la casas sola. No gonorrea eso paila tienen que irse a lo bien. Los primeros que tienen que salir volando son ustedes porque les quedó grande”, se escucha en la nota de voz.

Otro hincha inició a decir que el hecho de que los trapos estuvieran solo y que se los hayan robado, no tiene perdón de Dios.

“Pa que la casa roja la dejen sola, parce eso no tiene perdón de Dios, con eso le digo todo mano, no tiene perdón de Dios”, dijo.

Además, también se filtró el audio de cuando se dieron cuenta del robo. Un hombre está gritando para que todas las personas salgan porque les robaron los trapos.

“Salgan todos, salgan todos que nos robaron los trapos. Salgan todos. Vamos saliendo, todo el mundo delante de las casas. Vamos a muerte”, dice.