¿Linkin Park tiene nuevo vocalista? Estas serían las pistas sobre su supuesto regreso

Linkin Park ha estado en el aire desde la muerte de Chester Bennington en 2017. El trágico fallecimiento del cantante fue un duro golpe para la banda de rock que, hasta ahora, no ha logrado sobreponerse.

Aunque la banda no volvió a sacar música nueva ni mucho menos a tocar en vivo, Linkin Park ha intentado mantener su legado y el de Bennington vivo, publicando diferentes canciones inéditas que fueron grabadas durante las sesiones de su último álbum, antes de la muerte de Chester.

Su último lanzamiento fue en febrero de este año con la canción ‘Friendly Fire’, un tema que es fruto de las sesiones de grabación de ‘One More Light’, el último trabajo discográfico que publicó Linkin Park en 2017.

Pocos meses después de este lanzamiento, se conocieron nuevos rumores que apuntan a un posible regreso de Linkin Park al escenario musical. Incluso, se habla del posible remplazo que tendría Chester Bennington.

¿Linkin Park tendrá nuevo vocalista?

Recientemente, Jay Gordon, líder de la banda Orgy, mencionó en una entrevista que Linkin Park estaría pensando en regresar y lo haría de la mano de una voz femenina. Aunque Gordon intentó retractarse de sus palabras, sus declaraciones han generado gran expectación entre los fanáticos.

“Son chicos grandiosos y obviamente son una gran banda. Han existido por mucho tiempo y todavía están luchando por mantenerse vivos. Va a ser difícil sin Chester, pero ya veremos qué pasa. Escuché que ahora tienen una cantante. Eso es lo que escuché. No estoy seguro de quién será la cantante, pero escuché que será una mujer. Quizás intenten seguir adelante de esa forma, lo cual suena interesante”, dijo Gordon en una entrevista con ‘Wired In The Empire’.

Por el momento, esta información solo se trata de un rumor y no hay confirmación por parte de Linkin Park. Mientras tanto, el 12 de abril, la banda lanzará «Papercuts (Singles Collection 2000-2023)», un compilado que recorre su carrera con 20 grandes éxitos. Este lanzamiento podría ser la antesala de un anuncio más importante.

Es importante mencionar que el regreso de Linkin Park con una nueva vocalista sería un acontecimiento histórico para la música rock y una gran sorpresa para los fanáticos de la banda. Solo queda esperar a que la banda confirme o desmienta los rumores y anuncie sus planes para el futuro.

