¿A Chester Bennington no le gustaba ‘In The End? Cinco datos rebuscados de Linkin Park

Linkin Park sorprendió en los últimos meses a todos sus seguidores luego de lanzar nueva música, con la voz de Chester Bennington. Estas canciones hacían parte de las que nunca lograron meterse en ‘Meteora’ y compartieron sus versiones exclusivas.

Linkin Park presenta ‘Fighting Myself’, canción inédita en los 20 años de Meteora

¿Linkin Park podría salir de gira con holograma de Chester Bennington?

‘Meteora’ fue uno de los álbumes más importantes de la carrera de Linkin Park y el 21 de abril cumplió 20 años. Por eso, la banda lo conmemoró con algunas versiones exclusivas que nunca se habían escuchado.

Lanzaron ‘Lost’ y también ‘Fighting Myself’, pero también una colección sorpresa con muchas sorpresas para todos los fanáticos.

Por eso, a propósito de este lanzamiento, aquí le traemos algunos datos rebuscados de la banda, que tal vez no sabía.

Si usted es fan de Linkin Park, claramente reconoce ‘One Step Closer’, que fue el primer sencillo de ‘Hybrid Theory’. Por eso, sabrá que se escucha un “Shut Up”, este está inspirado en el “fuck you, i won’t do what you tell me” de ‘Killing in the Name’ de Rage Against the Machine.

El segundo dato tal vez sorprenda a muchos y tiene que ver con ‘In The End’, que es una de las canciones más importantes de la banda. Resulta que esta nunca le gustó a Chester Bennington e inclusive no la quería en el álbum.

En el tercer dato, le contamos que Rob Bourdon, baterista de Linkin Park, inició a tocar este instrumento luego de ver un concierto de Aerosmith. Además, allí no quedó todo, su mamá era amiga de Joey Kramer, baterista de Aerosmith, y él le regaló el primer pedal de su batería.

Por último, la banda inició como un proyecto de Mike Shinoda y Brad Delson, en un principio se llamaron ‘Xero’. Sin embargo, cuando Chester ingresa a la banda se querían llamar Hybrid Theory, pero no lo pudieron hacer porque una banda galesa se llamaba ‘Hydrib’.

Por eso, terminaron llamándose Linkin Park y decidieron que Hybrid Theory sería el nombre de su álbum debut.