¿Habrá tarjeta azul en el fútbol? Tras mucha polémica, esto dijo la FIFA

Archivado en: •

En redes sociales se armó toda una polémica por una nueva tarjeta que supuestamente va a ser introducida en el fútbol. La FIFA respondió ante todos los comentarios que dijeron los usuarios.

Mire también: Las razones por las que James Rodríguez decidió abandonar el Sao Paulo ¿Le fue mal?

La IFAB, International Football Association Board, encargados de las reglas del fútbol irían a presentar una nueva tarjeta, según The Telegrahp. Se trata del color azul que va a ser una advertencia para los jugadores.

La forma en que funcionaría probablemente puede confundir a muchas personas. Por eso, aquí le contamos.

Esta tarjeta azul va a ser sacada a un jugador cuando haga una falta y corte un ataque prometedor del rival. Además, también para aquellos futbolistas que se pasen en sus reclamos al árbitro.

Cuando se le saque este color a un jugador va a causar que deje el campo de juego por 10 minutos. Sin embargo, en caso de que se saquen dos tarjetas azules equivaldrá a su expulsión definitiva del juego.

De igual forma, si a un jugador le sacan una tarjeta azul y luego de eso una amarilla, esto también va a significar su expulsión del juego.

Esta tarjeta se introduciría en el fútbol de forma gradual y la primera será la Federación Inglesa que sería la voluntaria que se hagan las pruebas en sus competiciones en partidos de FA Cup masculina y también la femenina.

Esto quiere decir que no se van a probar ni en la Champions League o en la Eurocopa, que eran una de las opciones a las que se oponían varios expertos.

Esta es la primera vez en que se iría a modificar el sistema de tarjetas de fútbol desde el Mundial de 1970, donde se introdujeron las tarjetas como las conocemos ahora, amarillas y rojas.

La FIFA vio toda la polémica que se generó con el supuesto anuncio de esta tarjeta y lanzaron un comunicado. En el que aclararon que esta tarjeta no va a ser probada en partidos de elite.

Aseguraron que, querían aclarar todo lo que estaba pasando alrededor de la tarjeta azul y además son informes prematuros e incorrectos.

Advirtieron que, si este tipo de pruebas se implementas, serían en niveles inferiores en los que se hicieran de forma responsable. Además, que será una posición que la FIFA va a debatir en la Asamblea General Anual de la IFAB el 2 de marzo.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called ‘blue card’ at elite levels of football are incorrect and premature.

Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024