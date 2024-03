Estos son los horarios del Festival Estéreo Picnic 2024 por días y escenarios

Archivado en: • •

El festival Estéreo Picnic llega a Bogotá con uno de los lineups más esperados de los últimos tiempos, y no es para menos que los fanáticos de la música estén a la espera del próximo jueves 21 de marzo, pues con agrupaciones como Blink-182, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, The Offspring, Placebo, Kings of Leon, Greta van Fleet, entre otras, la capital del país será el epicentro de uno de los festivales más importantes que se realizan en suelo colombiano.

Asimismo, el Estéreo Picnic ofreció un cartel variado y apto para toda clase de público que se dividió por días y pensando en satisfacer a quienes están esperando géneros como el rock, pero también para aquellos que optan por el género urbano.

De hecho, el primer día de festival, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars y Kings of Leon son las agrupaciones encargadas de darle la bienvenida al público, y que podría decirse que es uno de los días donde más se respira rock además del domingo, donde Blink-182 y The Offspring son los encargados de cerrar la edición 2024 del Estéreo Picnic.

En cuanto al segundo día, Greta Van Fleet y los franceses de Phoenix serán los encargados de recibir al público que hará parte del viernes 22 de marzo en el Estéreo Picnic, quienes compartirán día con solistas como Sam Smith y SZA.

Horarios del festival Estéreo Picnic por días y escenarios

Jueves 21 de marzo

Escenario Adidas

Lucas Hill: 4:30 p. m – 5:15 p. m.

4:30 p. m – 5:15 p. m. Laura Pérez: 6:00 p. m. – 6:45 p. m.

6:00 p. m. – 6:45 p. m. King Gizzard & The Lizar Wizard: 7:45 p. m – 8:45 p. m.

7:45 p. m – 8:45 p. m. Limp Blizt. 10:00 p. m. – 11:00 p. m.

10:00 p. m. – 11:00 p. m. Bad Gyal. 12:45 a. m. – 2:00 a. m.

Escenario Johnnie Walker

Maca & Gero: 5:10 p. m. – 6:00 p. m.

5:10 p. m. – 6:00 p. m. Hozier: 6:45 p. m. – 7:45 p. m.

6:45 p. m. – 7:45 p. m. Thirty Seconds to Mars: 8:45 p. m – 9:45 p. m.

8:45 p. m – 9:45 p. m. Kings of Lion: 11:15 p. m. – 12:45 a. m.

Escenario Colsubsidio

Mariscos: 4:30 p. m. – 5:45 p. m.

4:30 p. m. – 5:45 p. m. Mala Bengala: 6:00 p. m. – 6:45 p. m.

6:00 p. m. – 6:45 p. m. The Virgina Valley: 7:45 p. m. – 8:45 p. m.

7:45 p. m. – 8:45 p. m. Zhu: 10:00 p. m. – 11:00 p. m.

10:00 p. m. – 11:00 p. m. Wide Awake: 12:00 a. m. – 1:30 a. m.

12:00 a. m. – 1:30 a. m. Floating Points: 1:30 a. m. – 3:00 a. m.

Escenario CeraVe

Buha 2030: 5:15 p. m. – 6:00 p. m.

5:15 p. m. – 6:00 p. m. Leisure: 6:45 p. m. – 7:45 p. m.

6:45 p. m. – 7:45 p. m. Future Island: 8:45 p. m. a 9:45 p. m.

Viernes 22 de marzo

Escenario Adidas

Irepelusa: 4:15 p. m. – 5:00 p. m.

4:15 p. m. – 5:00 p. m. Nothing But Thieves: 5:45 p. m. – 6:45 p. m.

5:45 p. m. – 6:45 p. m. James Blake: 7:45 p. m. – 8:45 p. m.

7:45 p. m. – 8:45 p. m. Sam Smith: 9:45 p. m. – 11:15 p. m.

9:45 p. m. – 11:15 p. m. Black Coffee: 12:45 a. m. – 2:30 a. m.

Escenario Johnnie Walker

Divino Niño: 5:00 p. m – 5:45 p. m.

5:00 p. m – 5:45 p. m. Phoenix: 6:45 p. m – 7:45 p. m.

6:45 p. m – 7:45 p. m. Greta Van Fleet: 8:45 p. m – 9:45 p. m.

8:45 p. m – 9:45 p. m. SZA: 11:30 p. m. – 12:45 a. m.

Escenario Colsubsidio

SA!KORO: 4:15 p. m. – 5:00 p. m.

4:15 p. m. – 5:00 p. m. Okraa: 5:45 p. m. – 6:30 p. m.

5:45 p. m. – 6:30 p. m. Akriila: 7:45 p. m. – 8:45 p. m.

7:45 p. m. – 8:45 p. m. Overmono: 10:00 p. m. – 11:15 p. m.

10:00 p. m. – 11:15 p. m. Verraco: 12:00 a. m. – 1:30 a. m.

12:00 a. m. – 1:30 a. m. Four Tet: 1:30 a. m. a 3:00 a. m.

Escenario CeraVe

Ana María Oramas: 3:30 p. m. – 4:15 p. m.

3:30 p. m. – 4:15 p. m. Matar Fuma: 5:00 p. m. – 5:45 p. m.

5:00 p. m. – 5:45 p. m. Omar Apollo : 6:45 p. m. – 7:45 p. m.

: 6:45 p. m. – 7:45 p. m. Arca: 8:45 p. m. – 9:45 p. m.

8:45 p. m. – 9:45 p. m. Proyecto Uno: 1:00 a. m. – 2:00 a. m.

Sábado 23 de marzo

Escenario Adidas

Laurél: 2:15 p. m. – 3:00 p. m.

Lolabúm: 3:45 p. m. – 4:30 p. m.

Poolside: 5:30 p. m. – 6:30 p. m.

Blessd: 7:30 p. m. – 8:30 p. m.

Placebo: 9:45 – 11:00 p. m.

Tornall: 12:45 a. m. – 1:45 a. m.

Tainy: 2:00 a. m. – 3:00 a. m.

Escenario Johnnie Walker

Afro Legends: 3:00 p. m. – 3:45 p. m.

3:00 p. m. – 3:45 p. m. Fruko y Sus Tesos: 4:30 p. m. – 5:30 p. m.

4:30 p. m. – 5:30 p. m. Grupo Frontera: 6:30 p. m. – 7:30 p. m.

6:30 p. m. – 7:30 p. m. M.I.A .: 8:30 p. m. – 9:30 p. m.

.: 8:30 p. m. – 9:30 p. m. Feid: 11:15 p. m. – 12:45 a. m.

Escenario Colsubsidio

Homie!: 3:45 p. m. a 4:30 p. m.

3:45 p. m. a 4:30 p. m. Penyair: 5:15 p. m. – 6:15 p. m.

5:15 p. m. – 6:15 p. m. Swing de Sachá: 6:30 p. m. – 7:30 p. m.

6:30 p. m. – 7:30 p. m. The Blessed Madonna: 7:30 p. m. – 9:30 p. m.

7:30 p. m. – 9:30 p. m. Kaputt Takeover: 9:30 p. m. – 12:30 a. m.

9:30 p. m. – 12:30 a. m. Nuclear Digital Transistor: 12:30 a. m. – 1:30 a. m.

12:30 a. m. – 1:30 a. m. Kittin: 1:30 a. m. – 3:00 a. m.

Escenario CeraVe

More: 3:00 p. m. – 3:45 p. m.

3:00 p. m. – 3:45 p. m. El Kalvo: 6:30 – 5:45 p. m.

6:30 – 5:45 p. m. Dillom ,: 6:30 p. m. – 7:30 p. m.

,: 6:30 p. m. – 7:30 p. m. Saiko: 8:45 p. m. – 9:45 p. m.

8:45 p. m. – 9:45 p. m. WhoMadeWho: 12:45 a. m. – 2:00 a. m.

Domingo 24 de marzo

Escenario Adidas

Los Dinosaurios Murieron Ayer: 3:00 p. m. – 3:45 p. m.

Ruzto: 4:30 p. m. – 5:15 p. m.

Kevin Kaarl: 6:15 p. m. – 7:15 p. m.

Yves Tumor: 8:15 p. m. – 9:15 p. m.

Arcade Fire: 11:15 p. m. – 12:45 a. m.



Escenario Colsubsidio

Selene: 3:00 p. m. – 3:45 p. m.

Oblivion’s Mighty Trash: 4:30 p. m. – 5:45 p. m.

Esteban Rojas: 6:15 p. m. – 7:15 p. m.

Latin Mafia: 8:15 p. m. – 9:15 p. m.

DJ Lolita: 11:00 p. m. – 12:00 a. m.

A: 12:00 a. m. – 1:00 a. m.

Escenario Cera Ve

Verito Asprilla: 3:45 p. m. – 4:30 p. m.

La Etnia: 5:15 p. m. – 6:15 p. m.

Nicki Nicole: 7:15 p. m. – 8:15 p. m.

The Blaze: 1:00 p. m. – 2:15 p. m.