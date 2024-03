Blink-182 en Bogotá: los fan actions que se van a hacer en el Estéreo Picnic 2024

Archivado en: •

Blink-182 se va a presentar este domingo 24 de marzo en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Los fanáticos han estado esperando este momento por muchos años y aquí le dejamos algunos de los planes que tienen para sorprender a Tom, Mark y Travis.

La espera ya está por terminar y por fin vamos a poder ver a Blink-182 en vivo, después de un año en el que los fanáticos se llevaron una desilusión porque la banda tuvo que cancelar sus conciertos en la región, luego de que Travis Barker se lesionara la mano.

Por eso, son muchas las personas que están más que contentas por el show de Blink-182 en el Estéreo Picnic. Aquí le dejamos algunas de las fanaction que se van a hacer durante el show.

¿Qué se va a hacer?

Blink-182 tiene muchos fanáticos en Colombia y por eso, uno de sus grupos en Bogotá, creó unas acciones para hacer durante la presentación de la banda en el Estéreo Picnic. Varias personas se han mostrado receptivas y esperan que se concreten para darle una bienvenida a Mark, Travis y Tom.

Una de las acciones que se va a hacer es mientras la banda canta ‘All The Small Things’. La idea es que se simulen algunos de los carteles que aparecen en el video musical de esta canción.

Cuando la banda cante ‘All The Small Things’, lo que se pide es que se ondee la bandera de Colombia y quienes no la tengan saquen carteles con frases del video como: “Blink Me”, “Travis, i’m pregnant”, “i love Mark” y “I want you that way, baby”.

Unos de los momentos con los que más han quedado impresionados los artistas con el público en Sudamérica es en ‘I Miss You’ y publicaron videos de cómo sonó de duro en Perú y también en Argentina.

Por eso, el grupo de fans pide que canten a todo pulmón el puente de la canción.

Por último, los fanáticos piden que se prendan las luces de los celulares durante ‘One More Time’.