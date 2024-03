 Estéreo Picnic 2024: ¿Qué cosas puede llevar y que no al festival?

Archivado en: •

Este 21, 22, 23 y 24 de marzo se realizará una nueva edición del Festival Estéreo Picnic. Si usted ya está listo para disfrutar de ‘Un Mundo Distinto’, aquí le dejamos algunas recomendaciones para que pueda ingresar sin ningún problema.

Son más de 60 horas de música en vivo las que vamos a vivir en el Parque Simón Bolívar, que se realizará por primera vez en este lugar. Aquí le recordamos los artistas que se van a presentar por día.

Jueves:

Paramore, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, King Gizzard & The Lizard Wizard, Rina Sawayama, Bad Gyal, Zhu, Floating Points, Future Islands, Laura Péres, Maca & Gero, Tonall, Buha 2030, Mala Bengala, Lucas Hill, Mariscos

Viernes:

Sza, Sam Smith, Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Proyecto Uno, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves, Overmono, Verraco, Akrila, Divino Niño, Irepelusa, Marta Fuma, Saikoro, Okraa, Ana María Gramas.

Sábado:

Feid, Placebo, M.I.A., Grupo Frontera, Tainy, Who Made Who, The Blessed Madonna, Fruko y sus Tesos, Poolside, Kittin, Peyair, Dillom, Nuclear Digital Transistor, Homie! + El Kalvo, Afro Legends, Lolabúm.

Domingo

Blink-182, Arcade Fire, The Offspring, The Blazem Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, La Etnnia, YSYA, Latin Mafia, Oblivion’s Mighty tresh, Verito Asprilla, Ruzto, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Volcán, Caballos de Fuerza.

¿Qué llevar y qué no?

Como bien sabemos, para ingresar a festivales y a conciertos, existen unos artículos que las personas no pueden pasar a la zona donde se van a hacer los conciertos. Por eso, aquí le contamos las cosas que debería evitar llevar porque se lo van a quitar.

Objetos permitidos

Maletas

Sombreros

Celulares y powerbanks

Disfraces y maquillaje

Bloqueador solar

Vapeadores

Carteles

Gafas de sol

Termos y vasos vacíos

Impermeable

Selfie sticks

Objetos no permitidos