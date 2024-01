Archivado en: • • •

El metal, un género que ha evolucionado desde sus inicios en los años 60 y 70, continúa cautivando a audiencias de todo el mundo. A pocos días de iniciar el 2024, Spotify reveló las 10 bandas de metal más escuchadas hasta ahora. Desde clásicos icónicos hasta agrupaciones contemporáneas, hacen parte de las bandas más escuchadas en la plataforma musical.

Le puede interesar: Estos son los 20 mejores álbumes de rock y metal del 2023; Metallica está en la lista

Las 10 bandas de metal más escuchadas en 2024

10. Deftones: con su fusión única de metal alternativo, rock, shoegaze, post-hardcore y electrónica, Deftones ocupa el puesto 10. Originarios de Sacramento, California, y activos desde 1988, cuentan con 9.9 millones de oyentes mensuales.

9. Avenged Sevenfold: esta banda de metal, formada en 1999 en Huntington Beach, California, ha conquistado a fans de todo el mundo con su mezcla de heavy metal, metalcore, hard rock y metal sinfónico. Avenged Sevenfold cuenta con 9.7 millones de escuchas mensuales en Spotify.

8. Disturbed: desde Chicago, Illinois, Disturbed ha dejado una huella única al fusionar heavy metal, nu metal, hard rock y rock alternativo. Su versión de «The Sound of Silence» se convirtió en un fenómeno mundial. Tienen 11.1 millones de oyentes mensuales.

7. Rammstein: la banda alemana de metal industrial, conocida por su espectacularidad en el escenario y letras en alemán, ocupa el séptimo lugar. Con 11.3 millones de oyentes mensuales, Rammstein sigue siendo un fenómeno global desde su formación en 1994.

6. Slipknot: reconocidos por su estilo anónimo con máscaras y uniformes, Slipknot ha dominado el nu metal, metal alternativo y rap metal desde su formación en 1995. Su último álbum «We Are Not Your Kind» (2019) sigue resonando, y cuentan con 11.8 millones de oyentes mensuales.

5. Limp Bizkit: desde Jacksonville, Florida, Limp Bizkit ha sido una fuerza en el nu metal y rap metal desde 1994. Con su mezcla única de metal, rap, rock, funk y hip hop, tienen 13.3 millones de oyentes mensuales.

4. Black Sabbath: los pioneros del heavy metal, Black Sabbath, originarios de Birmingham y activos desde 1968, se sitúan en el cuarto lugar. Con 13.9 millones de oyentes mensuales, continúan siendo leyendas en la historia del metal.

3. System of a Down: desde Los Ángeles, California, System of a Down ha cautivado a los fans con su original mezcla de metal, rock, folk, rap, jazz y música clásica desde 1994. Suman 17.6 millones de oyentes mensuales.

2. Metallica: la legendaria banda de thrash metal, formada en 1981 en Los Ángeles, California, se sitúa en el segundo lugar. Con 24.7 millones de oyentes mensuales, Metallica continúa siendo un ícono indiscutible del metal.

1. Linkin Park: la banda de metal de Agoura Hills, California, Linkin Park, lidera la lista como la banda de metal más escuchada en 2024. Con una fusión única de metal, rock, rap, pop y electrónica, cuentan con 37 millones de oyentes mensuales en Spotify.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱