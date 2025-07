Esta es la canción más pesada de Black Sabbath: tiene uno de los mejores riffs del metal

Black Sabbath ha sido una de las bandas protagonistas en la escena musical en los últimos días. La banda de Ozzy Osbourne, Geezer Butler, y más, se despidió de los escenarios, en el histórico concierto de ‘Back To Beginning’.

Particularmente, esta agrupación ha sido de las más brillantes en la historia del metal, por lo que grandes bandas y artistas se reunieron para rendirles homenaje.

En este caso, desde aquí, para destacar su brillante trayectoria les contaremos cual sería la canción más pesada en toda la carrera de Black Sabbath.

¿Cuál es la canción más pesada de Black Sabbath?

Black Sabbath, a lo largo de sus varios años de trayectoria musical, consiguió una cantidad brillante de éxitos, gracias a distintos álbumes legendarios.

Esta agrupación logró demostrar su talento, pero también su potencia indudable, tanto desde los escenarios, como desde los estudios.

Gracias a esto, varias de las canciones de Black Sabbath han acabado siendo himnos generacionales que, además, han influenciado a cientos de bandas en todo el mundo.

Sin embargo, en este caso particular hablaremos de un solo éxito de esta banda, el cual resaltaremos como el más pesado de toda su carrera.

Claramente, al tratarse de un catálogo tan amplio y variado como el que posee esta banda, resulta difícil solo elegir 1 canción.

A pesar de esto, hemos consultado a la IA, para obtener una respuesta concreta respecto a la que sería la canción más pesada de toda la carrera de esta agrupación.

Según Gemini, la IA de Google, la canción más pesada de Black Sabbath es, nada más y nada menos que, ‘Sabbath Bloody Sabbath’.

Esta canción es uno de los éxitos más brillantes, en parte gracias a un riff icónico que es, para muchos, de los mejores del metal.

Este éxito fue lanzado en 1973, y desde entonces, ha sido parte de lo más alto del metal, gracias a una potencia destacada.

Del mismo modo, la IA también destacó otras canciones que, aunque no resultan ganadoras en esta categoría, también brillan gracias a su potencia.

Estas son, ‘Into the Void’, ‘Symptom of the Universe’, ‘Under the Sun’, ‘Cornucopia’ y su canción homónima, grandes éxitos históricos tanto del metal, como de la carrera de esta histórica agrupación.