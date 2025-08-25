Selección Colombia perdería posible convocado para próxima fecha de Eliminatorias: ¿Quién es?

La Selección Colombia empieza a calentar motores para una doble fecha clave. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará dos choques que le permitirán la posibilidad de asegurar su puesto en el Mundial de 2026.

La ‘tricolor’ se medirá a Venezuela y Bolivia en partidos de gran importancia, en los que 3 puntos deberían alcanzar para lograr la clasificación.

Sin embargo, previo a estos choques, el combinado nacional deberá afrontar la baja de un pilar clave en el mediocampo del equipo.

La Selección Colombia tendría importante baja

Colombia ha tenido un rumbo cambiante en las Eliminatorias Conmebol. Los dirigidos por Néstor Lorenzo han caído en partidos claves, pero, ha logrado mantener una posición privilegiada.

La ‘tricolor’ está en el puesto 6 con 22 unidades, y un simple triunfo en su próxima doble fecha debería bastarle para asegurar su pase a la cita mundialista.

Por el momento, Néstor Lorenzo no ha revelado la lista de convocados para esta jornada clave en el futuro del combinado ‘tricolor’.

Sin embargo, hay un nombre usual que ya se habría caído de esta lista de jugadores que deberán enfrentarse a Bolivia y Venezuela.

Se trata de, nada más y nada menos que, Matheus Uribe, un mediocampista que ha formado parte de la Selección Colombia por casi 1 década.

Este jugador que milita en el Atlético Nacional sufrió una lesión en el último choque de los ‘verdolagas’ ante América de Cali.

El mediocampista salió entre lágrimas y tuvo que salir de la cancha, a pocos días del anuncio de la convocatoria.

Uribe no ha podido ser parte de los últimos llamados de Néstor Lorenzo. Sin embargo, el volante ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver al combinado nacional.

Por el momento se desconoce el alcance exacto de la lesión del jugador ‘verdolaga’, pero el panorama parecería complejo de cara a una posible convocatoria de la ‘tricolor’.

Se espera que en las próximas semanas el propio Néstor Lorenzo revele la convocatoria de jugadores, para esta doble fecha que tendrá lugar los días 4 y 9 de septiembre.

Sin dudas serán partidos imperdibles, en los que Colombia buscará asegurar un puesto a una cita a la que no ha podido asistir desde Rusia 2018, último antecedente mundialista.