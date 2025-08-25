Así va la tabla del FPC HOY 25 de agosto: ¿A cuántos puntos está Millonarios de los 8?

El FPC vivió una nueva jornada clave durante el pasado fin de semana del 23 y 24 de agosto. El balompié colombiano protagonizó algunos partidos inolvidables, los cuales generaron cambios en la tabla de clasificación.

Algunos equipos perdieron su invicto como Junior de Barranquilla, mientras que otros consiguieron sus primeros 3 puntos, como fue el caso de Millonarios.

Por ello, aquí les tenemos al detalle de como se presenta la tabla de clasificación del Fútbol Profesional Colombiano a fecha de HOY, 25 de agosto.

La tabla de posiciones del FPC

Como ya es costumbre, el Fútbol Profesional Colombiano presentó una cantidad notable de emociones en su última jornada.

Equipos de la talla de Millonarios o Atlético Bucaramanga consiguieron victorias claves para sus aspiraciones en el mundo del fútbol en Colombia.

El equipo capitalino dio una gran ‘campanada’ al campeonato, luego de derrotar a Junior de Barranquilla, quien llegó a este choque como líder del torneo local. Los resultados de la fecha 8 se definieron de esta manera:

– Llaneros 2-1 Deportivo Pasto

– Independiente Medellín 3-1 La Equidad

– Envigado 1-1 Deportivo Pereira

– Fortaleza 2-0 Independiente Santa Fe

– Millonarios 3-0 Junior de Barranquilla

– Once Caldas 0-1 Deportes Tolima

– Unión Magdalena 2-3 Alianza

– América de Cali 1-1 Atlético Nacional

– Atlético Bucaramanga 4-0 Rionegro Águilas

– Boyacá Chicó vs Deportivo Cali – Por disputar (HOY – 6:00 p.m.)

¿A cuántos puntos está Millonarios de los primeros 8?

Aquí les mostramos como marcha la clasificación del torneo, tras estos partidos claves:

1- Junior de Barranquilla – 17 puntos

2- Independiente Medellín – 16 puntos

3- Deportes Tolima – 16 puntos

4- Fortaleza – 14 puntos

5- Llaneros – 14 puntos

6- Atlético Nacional – 13 puntos

7- Deportivo Pereira – 12 puntos

8- Independiente Santa Fe – 12 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

10- Envigado – 10 puntos

11- Deportivo Cali – 9 puntos

12- La Equidad – 9 puntos

13- Alianza – 9 puntos

14- Unión Magdalena 8 puntos

15- Rionegro Águilas – 7 puntos

16- Boyacá Chicó – 6 puntos

17- Deportivo Pasto – 5 puntos

18- América de Cali – 5 puntos

19- Millonarios – 4 puntos

20- Once Caldas – 3 puntos

Con este escenario, Millonarios está a 9 puntos del octavo puesto en el FPC, el cual le permitiría llegar a cuadrangulares, por lo que sus hinchas se permiten soñar.

Por el momento, los equipos deberán esperar a la fecha 9, la cual está pautada para el 29 de este mismo mes.