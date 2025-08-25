¿Quiénes están vivos de Los Magníficos? Así lucen hoy sus protagonistas

‘Los Magníficos’ es indudablemente, una de las series más famosas y reconocidas en la historia de la televisión. Miles de personas pudieron disfrutar de esta producción, la cual marcó a varias generaciones.

Ya sea bajo este nombre, o como ‘The A-Team’, este show generó gran fanatismo y amor alrededor de todo el mundo, con una pasión notable y destacada.

Más noticias: Así luce a sus 52 años Gwyneth Paltrow, actriz de ‘Seven’: a esto se dedica actualmente

Sin embargo, desde el estreno de aquel show ya han pasado más de 30 años, por lo que aquí recordaremos a algunos de sus personajes, y les mostraremos como lucen hoy en día.

Así lucen los protagonistas de ‘Los Magníficos’

La década de los ’80’s brindó una amplia cantidad de emociones para los amantes de la televisión. En aquella época varios shows tomaron las pantallas y se ganaron el cariño imborrable de sus fans.

Ya sea a través de ‘sitcoms’ o programas de acción, varios shows lograron encantar a sus fanáticos, incluso hasta la actualidad.

Justamente uno de ellos fue ‘Los Magníficos’, show en el que brillaron varios personajes, como lo fueron el coronel Hannibal, o el teniente Templeton.

Cabe recordar que el equipo A estaba conformado por estos 2 miembros, y a su vez por el capitán H.M. junto al sargento B.A.

De este escuadrón, en la vida real el único que ha fallecido es el coronel Hannibal, encarnado por el histórico actor George Peppard, quien murió en 1994.

El resto del equipo sigue con vida, por lo que a continuación les mostraremos como lucen actualmente estos 3 personajes, además de Amy Amanda Allen, es decir ‘Triple A’.

Más noticias: Así luce actualmente John Deacon, bajista de Queen, 28 años después de salir de la banda

El primero de ellos es el teniente Templeton, quien fue interpretado por Dirk Benedict. Este actor actualmente tiene 80 años, y aquí les mostramos algunas de sus fotografías más recientes.

En el caso del capitán H.M., su papel era interpretado por Dwight Schultz, de quien se puede ver su apariencia reciente en el siguiente post.

En penúltimo lugar recordamos al sargento B.A. interpretado por Mr. T, cuya apariencia les mostramos a continuación.

Finalmente, recordamos a ‘Triple A’, una de las protagonistas más queridas de este programa, encarnada por la actriz rumana Melinda Culea, y la siguiente es una de sus fotografías más recientes.

Sin dudas cada uno de estos actores marcó un legado en la televisión, gracias a producciones éxitosas, como, por supuesto, ‘Los Magníficos’.