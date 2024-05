¿James Rodríguez irá a Boca Juniors? ‘Chicho’ Serna reveló si el club quiere al colombiano

Archivado en: • •

James Rodríguez es uno de los futbolistas más reconocidos en la historia del balompié colombiano. La estrella que deslumbró al mundo con su actuación en la Copa del Mundo del año 2014 ha construido una carrera de éxito.

Muchas de sus actuaciones destacadas a nivel de clubes han sido en el Real Madrid. Sin embargo, el nacido en Cúcuta también ha encantado con su fútbol a los hinchas del Porto, Mónaco, Belgrano o el Bayern Munich, entre varios otros.

Actualmente el mediocampista se encuentra en el Sao Paulo de Brasil. Pero, en las últimas horas, el futuro de James Rodríguez se ha puesto en duda.

¿James Rodríguez en Boca Juniors?

A través de sus redes sociales, James Rodríguez ha compartido varios posteos donde hace referencia a su futuro, y a un anuncio que quiere hacer a sus seguidores en los próximos días.

Si bien muchos aseguran que esto solo se trata de una movida de marketing, el futuro del mediocampista también estaría en duda en el ámbito futbolístico.

Una posible salida de Rodríguez del Sao Paulo estaría cerca según varios medios brasileños. A partir de esto, se ha empezado a rumorar la llegada del mediocampista a varios clubes.

En algunos casos, esto se lo ha relacionado con una nueva aventura europea. Sin embargo, otra opción para James sería Boca Juniors.

¿Qué dijo ‘Chicho’ Serna?

En lo que respecta a este rumor, el colombiano Mauricio ‘Chicho’ Serna, quien hace parte de la directiva del club xeneize, develó la realidad, en una entrevista para el VBar de Caracol Radio.

«No soy quién para decir, vamos por James, pero tampoco soy quién para decir, no nos interesa. Que nosotros nos hayamos sentado a mirar esa posibilidad de James no, no lo estamos contemplando, porque es un gran futbolista que está en Brasil y no es fácil traerlo» confesó Serna.

Sin embargo, no descartó la posibilidad, y aseguró que «¿a quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez?» por las grandes capacidades que posee el jugador.

Ante esto, si bien no se disiparon del todo los rumores, la posible llegada a James Rodríguez se enfría, al menos por el momento.

Aun así, los seguidores del jugador colombiano tendrán que estar muy atentos a las redes del mediocampista, quien en los próximos días develará si su anuncio es referente a su futuro futbolístico, o a una movida de marketing.