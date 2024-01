Millonarios arrasó con premios en Uruguay y fue nombrado el mejor equipo del 2023

Archivado en: • •

El País de Uruguay hace una encuesta que se ha vuelto más reconocidas y se realizó la edición 38, en la que Millonarios se destacó en varias categorías. Los ‘embajadores’ quedaron como el mejor equipo de Colombia en el 2023.

Millonarios fue elegido el mejor equipo de Colombia, luego de ganar la estrella en el primer semestre del año. Además, también se destacó que el equipo mantuvo la regularidad durante el 2023.

Además de mejor equipo, también tuvo el premio al mejor jugador del año y fue para el capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, que le ganó a uno de los jugadores que más se destacó en uno de los semestres, como Carlos Bacca, quien fue goleador del segundo semestre.

Millonarios también se llevó el premio del mejor entrenador del 2023 en Colombia y se lo llevó Alberto Gamero.

Quienes votan en esta encuesta son periodistas y les apostaron totalmente a las campañas que hizo Millonarios. Esto, aunque no lograron conseguir el título en el segundo semestre del 2023.

Los ‘embajadores’ se llevaron todos los premios excepto el de mejor jugadora colombiana del 2023. Este galardón se lo llevó Catalina Usme, del América de Cali.

También se eligió la mejor formación del 2023 en el continente y fue la siguiente: Sergio Romero; Luis Advincula, Gustavo Gómez, Nino y Joaquín Piquerez; Jhon Arias, André, Nicolás de la Cruz y Alan Patrick y Luis Suárez y Germán Cano.

Miguel Ángel Russo se coronó campeón del fútbol argentino con Rosario Central y durante su victoria habló sobre Millonarios.

Durante una entrevista con el VBAR de Caracol Radio, Russo reveló que aún sigue en contacto con los integrantes del club y hasta les deseó éxitos para la próxima Copa Libertadores.

“Siempre estoy atento a todo lo que es Millonarios, hablo cuando puedo, me llaman o llamo yo, sigo hablando con algunos jugadores. Estoy atento a todo, me alegra mucho, la relación que tengo con el club es muy especial, ellos están pendientes de mí, yo estoy pendiente de ellos. Me han ayudado muchísimo en mi carrera y yo realmente los tengo en un nivel muy alto”, dijo Russo.

Sin embargo, más allá de hablar sobre su admiración a Millonarios, lo que más llamó la atención de la entrevista fue cuando reveló el nombre del futbolista del club bogotano que se llevaría a Rosario Central.

“Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, tiene muchos buenos jugadores Millonarios, buenos chicos, un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister, no tengo ningún problema, Macka es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo muy grande”, reveló el técnico argentino en El VBAR.