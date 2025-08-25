¿Roku o Amazon Fire Stick? Esta es la mejor opción para acompañar su SmartTV

Roku o Amazon Fire Stick son dos accesorios tecnológicos que han ganado gran popularidad en el último tiempo. Ambos se han convertido en acompañantes perfectos para su SmartTV, gracias a las funciones que añaden.

Sin embargo, se trata de dos elementos que hacen competencia, y que en algunos casos cumplen con tareas bastante similares en su ejecución.

A causa de esto, a continuación les recomendaremos la mejor opción, en caso de que quiera unir su televisor a un accesorio de este estilo.

¿Roku o Amazon Fire Stick? Esta es la mejor opción

Claramente el crecimiento de la tecnología ha sido notable en los últimos años. Varios elementos han llegado para facilitar la vida del ser humano, y convertirse en elementos de la vida cotidiana.

Uno de ellos son los dispositivos de streaming. Muchos de ellos permiten que el usuario acceda con gran facilidad al entretenimiento, incluso desde cualquier televisor.

Dos ejemplos claros son los del Roku y el Amazon Fire Stick TV. Ambos son dos elementos que le permiten convertir su televisor en un SmartTV, siempre y cuando tenga entrada HDMI.

Sin embargo, muchos usuarios tienen dudas respecto a que opción comprar, a la hora de elegir entre uno y otro.

Ante este caso, se pueden considerar algunos aspectos que le ayuden a elegir una mejor opción, según su escenario puntual.

Por un lado, Roku permite acceder a streaming de forma independiente, con un sistema operativo libre con acceso a aplicaciones como Netflix, HBO Max, o más.

Mientras que en contraste, Amazon Fire Stick permite acceder al ecosistema de Amazon, con acceso al uso de elementos adicionales como Alexa.

Ante esto, en caso de que usted tenga productos o suscripciones referentes al ecosistema de Amazon, la mejor opción es acceder a un Fire Stick.

Pero, si usted desea acceder a una experiencia de streaming con mayor libertad, la mejor opción es un Roku.

¿Cuál es el costo?

Acceder a estos dispositivos claramente conlleva el costo de comprarlos. Cada uno de estos elementos tiene varias versiones, por lo que se recomienda elegir correctamente según las especificaciones que desee.

En promedio el Roku tiene un costo entre 100.000 y 200.000 pesos, mientras que el Fire Stick tiene un valor de entre 70.000 y 200.000 pesos colombianos.