Así es la guitarra Gibson de Sergio Vallín, de Maná; fue personalizada

Sergio Vallín, el guitarrista de la banda mexicana Maná, que estará en Bogotá los próximos 10,12 y 13 de abril en el Movistar Arena, tiene una de las goyas más envidiables por músicos como él o aficionados de la guitarra. Fue el primero latino al que la reconocida marca Gibson le fabricó su propio instrumento.

Tras décadas de trayectoria, donde no solo resaltó en la mencionada banda, sino en su trabajo con cantantes como Rossana, Ana Torroja, Ely Guerra, Natalia Jiménez, entre otros, Vallín sigue rompiéndola en los escenarios con su Les Paul Gold Top, inspirada en una guitarra de 1955.

Cuando la recibió, en 2022, no dudó en manifestar su emoción, pues expresó que esta guitarra está “enriquecida con nuevas posibilidades de sonido, performance y diseño para las próximas generaciones”.

“Esta guitarra es una extensión de mis manos y de mi alma”, aseguró el músico de 51 años, mientras tenía el instrumento en sus manos dentro de los estudios de Gibson en Miami.

El guitarrista de Maná se suma a los icónicos artistas que tienen guitarras Gibson con su nombre como Jimmy Page, Elvis Presley, Peter Frampton y Johnny Cash.

Luego de tres años de trabajo de Vallín con los lutieres de Gibson, a quienes les encargó detalles específicos para que descrestara con su sonido y luciera deslumbrante, la guitarra quedó como si tuviera más de 50 años.

“Lo que quería, más que nada, es que tuviera mi espíritu, que tuviera algunas características de lo que a mí me ha hecho feliz en una guitarra. Es una guitarra simple, pero muy versátil”, mencionó en varias entrevistas cuando recordó que tuvo su primera Gibson a mediados de los 90, cuando ya era parte de Maná.

La guitarra cuenta con un cuerpo de caoba ultraligero con una tapa de arce liso de dos piezas y un mástil de caoba con diapasón de palisandro y perfil en C redondeado del 59. También está equipada con afinadores de reedición Kluson, un vibrato Bigsby B7 y presenta un envejecimiento personalizado del Murphy Lab, lo que le da la apariencia y la sensación de una preciada guitarra vintage, según detalla la marca en su sitio web.

@vallinoficial is the talented guitarist for Maná, the most influential Spanish rock band worldwide, and one of the world’s most popular bands regardless of language or genre. Get his new Gibson artist model, the Sergio Vallin 1955 Les Paul Goldtop, on https://t.co/hzv1DWwmum! pic.twitter.com/x5s2JIsjw6

— Gibson (@gibsonguitar) April 13, 2022