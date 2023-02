Archivado en: •

Una pareja de belgas protagonizaron un insólito hecho al momento de abordar un vuelo en el aeropuerto de Ben-Gurion en Israel, los dos esposos olvidaron a su bebé en la ventanilla de la aerolínea y abordaron sin él.

De acuerdo al Daily Mail, la pareja se dirigía a tomar el avión con destino a la ciudad de Bruselas, en Bélgica y al llegar a la ventanilla del Check-in, la aerolínea de Ryanair le solicito a los adultos el tiquete del menor; sin embargo, ellos no lo compraron. Al parecer los padres del bebé no consideraron necesario reservar un puesto para su pequeño.

Ante esto, la aerolínea no les permitió el acceso por la falta del boleto del menor, y los padres seguían negándose a pagarlo. El gerente de la aerolínea Ryanair expresó al Jerusalem Post, que los pasajeros pueden pagar un acceso de tan solo 25 euros, es decir, cerca de 126.000 pesos colombianos, para poder cargar el bebé en el regazo durante el viaje. No obstante, la pareja no quiso asumir el costo.

Pero en medio de la discusión nadie se esperaba que los papás del menor decidieran salir corriendo para abordar el avión que estaba a punto de cerrar las puertas, y dejar el bebé abandonado en la ventanilla.

“Nunca habíamos visto algo así. No podíamos creer lo que estábamos viendo”, agregó el gerente de la aerolínea ante el insólito caso. Las autoridades negaron el despegue del avión y detuvieron a los padres del bebé quienes fueron puestos bajo custodia de los policías para ser interrogados, así lo reportó el Daily Mail.