La insólita respuesta de motociclista africano que portaba la camiseta de Nacional

La pasión del fútbol traspasa fronteras y son muchas las personas que se vuelven fanáticos de equipos que no son de su país. Sin embargo, a una colombiana la sorprendió que una persona en África tuviera una camiseta de Atlético Nacional.

Una colombiana que vive en Kitintale, en Uganda, compartió una particular historia en su Twitter que rápidamente se volvió tendencia. Muchos usuarios reaccionaron y todos los hinchas de Nacional salieron a hablar de los logros de su equipo.

La mujer mostró una fotografía de un hombre que estaba en Kitintale, que tenía puesto una camiseta de Nacional. La mujer aseguró que le preguntó si sabía de que era la casaca, pero él no sabía que era de un equipo de fútbol colombiano.

“Estaba en Kitintale y vi a un hombre con una camiseta de uno de los equipos más importantes en mi ciudad, me refiero en Colombia. Le pregunté y no tenía ni idea”, dice el trino que compartió la colombiana.

Sin embargo, la mujer dijo que el hombre le dijo bastante feliz que la había comprado en Rwanda. La usuaria que compartió la imagen estaba sorprendida por cómo se pueden llegar a pasar las fronteras y por el capitalismo.

Luego de eso, la usuario siguió analizando lo increíble que era que una persona tuviera una camisa de un equipo de fútbol colombiano en Kitintale. Aseguró que cuando era pequeña, ella creció viendo a Nacional.

“Mis hermanos aman a Nacional, en casa mamá nos enseñó a ver fútbol y por mucho tiempo hasta yo iba al estadio a ver al Verde. Hoy en el barrio me encontré a este hombre con camisa de Nacional”, dijo.

Luego de eso, aseguró que estaba sorprendida por la globalización y “el contrabando”.

