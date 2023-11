¿Todo en familia? Esta es la ciudad de Colombia donde todos se casan entre primos

Archivado en: •

Hay varias culturas en el mundo donde las personas suelen relacionarse con sus propios familiares y casarse entre primos, sobrinos, entre otros. Sin embargo, no se conocían muchos casos de esto en el territorio nacional, hasta ahora, cuando después de mucho tiempo se dio a conocer un sitio donde casi todos están casados con sus primos.

A dos horas de Medellín, se ubica Amaranto, un corregimiento donde viven alrededor de 200 personas que están relacionadas entre sí desde hace muchos años, pues es una tradición que vienen siguiendo durante décadas. Al parecer, todo empezó con Anibal Vanegas y Alba de Jesús, quiénes eran muy cercanos y se casaron, tuvieron 11 hijos, muchos nietos, por lo que son muy conocidos.

Leer más: ¡Qué gangazo! Tiktoker encuentra el arroz chino más barato de Colombia

Aunque no se tiene conocimiento sobre los verdaderos motivos por los cuales todos decidieron casarse entre primos, si se dice que no muchas personas llegan a este lugar, pues está ubicado en una zona muy apartada de Colombia, a donde no llegan muchos turistas, ni se van a vivir las personas por las pocas cosas que hay en el sitio.

Se dice que todos en el lugar se conocen, pues todos son familiares entre sí, por lo que es muy extraño conocer a una familia que no tenga vínculos sanguíneos. Además, para poder realizar las ceremonias de matrimonio, en varios casos han tenido que pedir permiso al sacerdote del lugar, para hacerlo de forma permitida por la religión.

Seguir leyendo: La Selección Colombia femenina jugará en el Campín y estos son los precios de las boletas

Sin embargo, las personas han tenido que pagar “penitencias” ante la religión Católica, por lo que es todo un procedimiento poder realizar el matrimonio, aunque se diga que la pareja está muy enamorada.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento sobre si esto ha llevado a causar problemas entre los menores que van naciendo por los vínculos entre primos desde primer hasta tercer y cuarto grado. Por lo que los habitantes del lugar siguen teniendo sus relaciones entre ellos con total normalidad.

Más noticias:

Rammstein en Colombia: estas son las posibilidades de verlos en 2024

Los mejores memes que dejó el ‘Spotify Wrapped 2023’; Tunja fue el protagonista