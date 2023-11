La Selección Colombia femenina jugará en el Campín y estos son los precios de las boletas

Archivado en: •

Las futbolistas de la Selección Colombia femenina de fútbol ya están en Bogotá. Las jugadoras se están preparando para su encuentro amistoso con Nueva Zelanda que se llevará a cabo en el estadio El Campín el próximo sábado 2 de diciembre.

Leicy Santos, Daniela Montoya, Catalina Usme, Catalina Pérez, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas son algunas de las jugadoras que ya se encuentran en la sede deportiva de la Federación Colombia en Bogotá, preparándose para cerrar el año con dos partidos amistosos.

Desde el pasado domingo 26 de noviembre, las futbolistas de la Selección Colombia están entrenando de cara a los próximos partidos con los que cerrará este 2023. El 2 de diciembre disputará el partido contra Nueva Zelanda en El Campín y el 5 de diciembre se volverá a enfrentar a la misma selección, pero en el Metropolitano de Techo.

Las futbolistas vienen de hacer historia en la pasada Copa del Mundo, en donde tuvieron una destacada participación alcanzando los cuartos de final. Por lo cual, con los partidos amistosos, las jugadoras esperan cerrar el año por todo lo alto.

“Queremos cerrar el año muy bien. Ha sido un año estupendo para el fútbol femenino y queremos seguir demostrándolo, más aquí en Bogotá, para que la gente vaya a apoyarnos. Fue un año estupendo para la Selección. Hicimos historia en el Mundial; no solo nosotras sino la Sub 17 y la Sub 20 vienen haciendo cosas importantes. En lo personal, contenta, seguimos luchando en la tabla superior en España y esperemos seguir así todo el año”, dijo Mayra Ramírez en rueda de presan.

Boletas para ir a ver a la Selección Colombia femenina en El Campín

El primer partido amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda se jugará este sábado 2 de diciembre a las 4:00 pm en el estadio El Campín.

Para ir a ver a la Selección Colombia femenina y apoyarla en el primer partido amistoso contra la selección de Nueva Zelanda podrá comprar las boletas en TuBoleta.com.

Las localidades Occidental, Oriental y Sur son las dispuestas para dicho partido. Asimismo, las boletas van desde los 10 mil pesos, sin incluir la tarifa de servicios.

Occidental: $34.500 (incluido el servicio)

Oriental: $23.000 (incluido el servicio)

Sur: $12.500 (incluido el servicio)

