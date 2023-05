Archivado en: •

‘Smells Like Teen Spirit’ es una de las canciones más importantes de los 90 y también de la historia de Nirvana. Como era de esperarse, este tema tiene varios bocetos y el primero, en el que nació la idea, está escrito en uno de los diarios de Kurt Cobain.

Aunque de Nirvana se han revelado varios box-sets en los que había detalles que no se conocían sobre algunas canciones, nunca se había revelado la primera letra que tuvo ‘Smells Like Teen Spirit’.

Quien habló sobre el tema fue Courtney Love, quien fue la pareja de Kurt Cobain. La también cantante habló en el pódcast ’60 songs tha explain the 90’S’ y reveló detalles de las creaciones del líder de Nirvana.

La primera versión de ‘Smells Like Teen Spirit’

En el pódcast, Courtney dijo que muchas canciones que escribió Kurt al final fueron descartadas y no se grabaron. Inclusive, aseguró que una de las que se quedó en la cola fue la primera versión de ‘Smells Like Teen Spirit’.

La artista dijo que algunas de esas letras estaban consignadas en unos diarios y muchas de ellas no se publicaron. Luego de eso, inició a leer lo que en ese momento fue la primer a versión de ‘Smells Like Teen Spirit’.

“Come out and play / make up the rules / I know I hope / to buy the truth / who will be the king and queen / of all the outcasted teens”, inició diciendo.

“We’re so lazy / and so stupid / blame our parents / and the cupids / a deposit, for a bottle / stick it inside / no role model“, este sería el coro.

Luego continuaba de la siguiente manera; “We merge ahead this special day / this day giving amnesty to sacrilege” / “A denial / and from strangers / a revival / and from favours / here we are now / we’re so famous / here we are now / entertain us”.

Al final muy pocas partes de la versión original terminando haciendo parte del tema que marco a toda una generación y a todas las personas amantes del rock.