La exitosa banda de rock sobre la que Kurt Cobain aseguró que no tenían talento

Kurt Cobain es uno de los personajes más recordados en la historia del rock. El fallecido vocalista de Nirvana brindó su voz para himnos del género, que incluso aun a día de hoy para muchos resultan parte de las mejores canciones en la historia de la música.

Más allá de su talento, y de su inconfundible estilo, algo que daba popularidad a Kurt Cobain en los años ’90, eran sus controvertidas opiniones.

El artista creador de ‘Lithium’ o ‘Smeels Like a Teen Spirit’ tuvo algunas rivalidades protagonizadas con varias bandas del género, como fue el caso de Guns N’ Roses.

Kurt Cobain y Bon Jovi

Sin embargo, una con la que se ensañó bastante, incluso al punto de asegurar que no tenían talento, era Bon Jovi.

Esta reconocida agrupación de Nueva Jersey fundada en el año 1983, es para muchos historia del género. Si bien algunos los recuerdan por ‘It’s my life’; esta banda presenta varios éxitos con mayor profundidad en su repertorio.

Para la época en que Nirvana llegó a ocupar la palestra musical del rock, con su estilo ‘grunge’, Bon Jovi se encontraba en medio de sus cuarto y quinto álbumes de estudio.

Uno de ellos fue New Jersey lanzado en 1988, mientras que el otro fue Keep the Faith en 1992. Estos lanzamientos presentan éxitos para el género como lo han sido ‘Bad Medicine’, ‘In These Arms’ o ‘I’ll Be There For You’.

Las críticas de Cobain

Kurt Cobain no tenía gran simpatía hacia este estilo. Para aquella época, Bon Jovi presentaba una fusión entre el ‘glam’ y el hair metal, dos elementos que se basaban fuertemente en la estética.

Pero, el vocalista de Nirvana aseguraba que de cierta forma, Jon Bon Jovi intentaba asimilarse a Nirvana en su estilo estético, algo que no le agradaba en lo más mínimo.

Dave Grohl incluso afirmó para aquel entonces, que la idea de Bon Jovi estéticamente en algunas ocasiones era ser parecido a Nirvana. Esto fue aprovechado por Cobain para arremeter contra esta banda en una entrevista del año 1993, con el periodista Edgar Klüsener.

Cobain fue tajante y afirmó «simplemente demuestra que es un pedazo de mi3rda, desesperado y sin talento».

Estas aseveraciones continuaron, e incluso se dijo que la música de Bon Jovi era mala. A pesar de estos dichos, y de esta pequeña rivalidad, tanto Nirvana, como Bon Jovi, a día de hoy son recordadas como dos de las bandas más históricas en la historia del rock, con varios éxitos bajo el brazo.