Este martes se disputa la sexta fecha de las eliminatorias al mundial del 2026. Por eso, varios equipos de todo el mundo, se están jugando todo para poder ganarse un cupo y lograr el evento de fútbol más importante cada cuatro años.

Actualmente, en la tabla de posiciones, Argentina se encuentra en el primer puesto y Brasil en el quinto, esto es algo que no pasaba hace mucho, pues el equipo de Neymar siempre se había destacado, no solo en las eliminatorias, también en el mundial donde se han destacado y han logrado ganar la copa.

Escenas absolutas en el Maracaná antes de que el Brasil vs Argentina haya comenzado.

Messi and his team's walks off the pitch pic.twitter.com/GjD1Lhd84g

— Abel (@thawekknd) November 22, 2023