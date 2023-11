Archivado en: •

En el clásico del fútbol internacional, Argentina y Brasil se preparaban para darlo todo en la cancha de juego en el Maracaná. Aunque, en esta oportunidad todo se vio opacado por los disturbios en las tribunas que ocasionaron que el partido se calentara entre las dos selecciones.

Frente a las fuertes peleas que se estaban presentando y al ver que las autoridades estaban golpeando a algunas personas con camisetas de Argentina, los jugadores decidieron intervenir para defenderlos, mientras que Messi decía “No más” y les pedió a los otros jugadores abandonar la cancha.



De inmediato, los jugadores de la selección celeste abandonaron el campo de juego y se fueron a los vestidores, todo debido a la falta de garantías en seguridad que se estaban presentando en el estadio. Minutos más tarde se logró restablecer la calma en el sitio y los dos equipos volvieron al campo de juego, con las cosas aún densas entre ellos.

En medio de los problemas, muchos de los seguidores de la selección de Brasil piden que se le dé una sanción al equipo celeste, pues ningún equipo se puede retirar de la cancha de juego de esa manera, sin la autorización de la mayor autoridad en el campo de juego que es el árbitro.

Por otro lado, los hinchas de Argentina, piden que se sancione a Brasil por el comportamiento de los asistentes al estadio que formaron la fuerte pelea, esto no solo dejó a personas heridas, también ocasionó daños a la infraestructura del lugar.

🎥WATCH: Moment when Argentina goalkeeper Emiliano Martinez hit a Brazilian police who was trying to calm the crowd. #BRAARG #Brazil #Argentine #Argentina #Messi #Maracana pic.twitter.com/k7fTV30lJf

