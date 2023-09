Perrita se escapó de su casa para ir a concierto de Metallica y se sentó entre el público

Archivado en: •

¿Quién dijo que a los perros no les gusta la música? Pues una perrita demostró ser la fanática número uno de Metallica luego de escaparse de su casa para colarse en un concierto de la banda estadounidense en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La noticia se conoció por cuenta de la misma banda de thrash metal que compartió la foto de la perrita, identificada como Storm, disfrutando de su concierto como una fanática más en medio de todo el público.

Aunque en un principio se aseguró que la perrita entró al concierto en compañía de una persona, Metallica confirmó que Storm se escapó de su casa, aledaña al SoFi Stadium, y llegó por su propia cuenta al concierto.

“A pesar de los informes que dicen lo contrario, nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente al SoFi Stadium y se dirigió sola al concierto”, confirmó Metallica en su cuenta de ‘X’.

En la imagen, que compartió Metallica en redes sociales, se ve a la perrita sentada en uno de los asientos del público disfrutando atentamente del concierto de la banda estadounidense. Asimismo, se logra observar que Storm está muy concentrada en el espectáculo y no presta mayor atención a su alrededor.

Según reveló Metallica, después de que el concierto terminara, Storm regresó nuevamente a su casa y con su familia. Además, la banda expresó que la perrita se había disfrutado todas sus canciones favoritas.

“Después de una noche completa viendo el espectáculo con ella #MetallicaFamily , Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente. Se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluidas “Barx Æterna”, “Master of Puppies” y “The Mailman That Never Comes””, escribió la banda estadounidense.

Asimismo, aprovechó para aclarar que está prohibido el ingreso de animales a sus conciertos. Sin embargo, Storm fue una excepción.

You might have heard we had a four-legged fan join us for #M72LA! Despite reports to the contrary, our friend Storm snuck out of her home adjacent to @SoFiStadium and made her way to the gig all by herself.

After a full night taking in the show with her #MetallicaFamily, Storm… pic.twitter.com/d0wtFQ6q4w

— Metallica (@Metallica) August 31, 2023