Lionel Messi es uno de los jugadores más queridos a nivel global, incluso es nombrado por muchos de sus fanáticos como uno de los mejores de la historia. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, por lo que en 2024 tiene 37 años.

El futbolista es admirado en todos los rincones del mundo y muchas personas sueñan con conocerlo. Ese fue el caso de Andrea Guerrero, reconocida periodista de deportes en Colombia y actual presidenta de Win Sports.

En una charla en el podcast Sisepuedcast, Guerrero reveló la entrevista que nunca se le va a olvidar. “En la que hice el ridículo con Messi. Me puse a llorar, y me decía ‘calmate, calmate’ y yo lloraba de verlo”, afirmó la periodista.

“Yo era su stalker, realmente. Una fan muy enamorada, fui allá a Casteldefels a esperarlo, o sea, de verdad yo estaba loca. Hasta que Faryd me cumplió el sueño de entrevistar a Messi, me ayudó porque Messi ama a Faryd Mondragón”, añadió.

Guerrero revivió el momento en que lo conoció, asegurando que “lloraba atacada y no le hablaba. Messi me decía, ‘calmate, calmate, aquí estoy’. Además, el de seguridad se lo quería llevar, pero él no dejó”.

La periodista contó que el futbolista intercedió ante el equipo de seguridad, él les pedía esperar un segundo ya que no se habían podido ni tomar una fotografía. “Me dijo ‘límpiate el rimel y le hacemos’, afirmó Guerrero concluyendo la anécdota.

Trayectoria completa de Lionel Messi

Comenzó a jugar fútbol en el Club Atlético Newell ‘s Old Boys en Argentina hasta la temporada del 2000, luego, con 13 años se mudó a Europa e inició su carrera en el Fútbol Club Barcelona. Jugó por primera vez con el primer equipo durante un partido amistoso contra el Porto en el 2003, cuando José Mourinho era el entrenador. Un año después, en octubre de 2004, debutó oficialmente en la Liga española.

La primera vez que vistió la camiseta de su Selección fue en el Mundial de Fútbol Alemania 2006. Durante el torneo jugó tres partidos y anotó su primer gol con la camiseta de su país. En 2008, Messi asistió a los Juegos Olímpicos de Pekín con la Selección Argentina. Allí se llevó el oro olímpico acompañado de Ángel Di María, Sergio Agüero, Fernando Gago y Javier Mascherano.

Desde entonces, ha estado presente en las diferentes ediciones de la Copa América y el Mundial de la Fifa. Finalmente, levantó la Copa América en la edición del 2021 y la del Mundial el año siguiente, es decir, Qatar 2022.

Mientras que con el Barcelona, el argentino ganó 10 campeonatos de La Liga, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey y cuatro títulos de la UEFA Champions League. Jugando 778 partidos, anotando 672 goles y realizando 303 asistencias.

En 2021 dejó el Barcelona y lo fichó el Paris Saint-Germain, ganó la Ligue 1 esa temporada. El jugador estuvo dos años en el club, jugó 75 partidos, anotó 32 goles, hizo 35 asistencias y ganó tres títulos.

Finalmente, en junio del 2023 firmó contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer, más conocida como la MLS, en Estados Unidos.

Durante su carrera, hasta el momento, Messi obtuvo en 9 ocasiones el premio a Mejor jugador de La Liga, 6 veces fue nombrado como goleador de la UEFA Champions League, 2 veces recibió el Balón de Oro Mundial y 2 veces Balón de Oro Copa América.